З’їсте все разом із тарілкою: цю курку з кабачками готуватимете щодня
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Шикарна страва без особливих клопотів
Якщо ви хочете порадувати себе чимось смачним, але водночас легким, вам слід звернути увагу на цей рецепт. Пропонуємо вам приготувати тушковану курку з кабачками.
Така страва нескладна у приготуванні страва від "Бабусиних рецептів" виходить дуже ніжною та соковитою. Якщо не вірите – перевірте!
Як приготувати курку з кабачками
Інгредієнти:
- куряче філе – 250 г;
- борошно пшеничне;
- кабачок — 1 шт.;
- помідори – 200 г;
- часник – 1 зубчик;
- петрушка – для подачі;
- соняшникова олія – для смаження;
- сіль, чорний мелений перець та солодка паприка – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Куряче філе ріжемо на шматки невеликого розміру, посипаємо сіллю, чорним меленим перцем і солодкою паприкою.
- Перекладаємо на розігріту сковороду з олією, обсмажуємо до золотистої скоринки та прибираємо зі сковороди.
- Кабачок нарізаємо на маленькі кубики та викладаємо в ту ж сковорідку, де смажилося філе, готуємо до золотистості.
- Помідори нарізаємо дрібно і викладаємо до обсмажених кабачків. Посипаємо сіллю, чорним перцем та перемішуємо.
- Смажимо до готовності та викладаємо шматочки курячої грудки.
- Додаємо дрібно нарізаний часник, подрібнену петрушку та перемішуємо.
Подаємо страву до улюбленого м’яса в духовці. Смачного!