З’їсте все разом із тарілкою: цю курку з кабачками готуватимете щодня

Шикарна страва без особливих клопотів

Якщо ви хочете порадувати себе чимось смачним, але водночас легким, вам слід звернути увагу на цей рецепт. Пропонуємо вам приготувати тушковану курку з кабачками.

Така страва нескладна у приготуванні страва від "Бабусиних рецептів" виходить дуже ніжною та соковитою. Якщо не вірите – перевірте!

Як приготувати курку з кабачками

Інгредієнти:

куряче філе – 250 г;

борошно пшеничне;

кабачок — 1 шт.;

помідори – 200 г;

часник – 1 зубчик;

петрушка – для подачі;

соняшникова олія – для смаження;

сіль, чорний мелений перець та солодка паприка – на свій смак.

Спосіб приготування:

Куряче філе ріжемо на шматки невеликого розміру, посипаємо сіллю, чорним меленим перцем і солодкою паприкою. Перекладаємо на розігріту сковороду з олією, обсмажуємо до золотистої скоринки та прибираємо зі сковороди. Кабачок нарізаємо на маленькі кубики та викладаємо в ту ж сковорідку, де смажилося філе, готуємо до золотистості. Помідори нарізаємо дрібно і викладаємо до обсмажених кабачків. Посипаємо сіллю, чорним перцем та перемішуємо. Смажимо до готовності та викладаємо шматочки курячої грудки. Додаємо дрібно нарізаний часник, подрібнену петрушку та перемішуємо.

Подаємо страву до улюбленого м’яса в духовці. Смачного!