"Був борщ до шпундрів із буряком": рецепт незвичайної страви з "Енеїди"
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Старовинна страва точно сподобається вашій родині
Українська кухня — це не лише традиційний борщ та полтавські галушки. Сьогодні ми згадаємо про ще один рецепт. Шпундра, або як ще називають шпундри – найхарактерніша українська страва, яку готують зі свинини та буряків. Згадка про неї є у книзі "Енеїда" Котляревського.
Якщо ви ніколи не готували шпундру і поєднання свинини з буряком здається вам незвичайним, просто спробуйте. Можливо, ця страва за рецептом "Мета" стане вашою улюбленою.
Як приготувати шпундру
Інгредієнти:
- свинина — 500 г;
- буряк — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- оцет 9% — 3 ст. л.;
- смалець — 3 ст. л.;
- борошно пшеничне — 2 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Очистьте буряк, розріжте на дві половини та наріжте кожну половину великими скибочками. Наріжте кожну половину цибулі півкільцями. Подрібніть часник. Наріжте свинину на великі шматочки. Приправте м’ясо сіллю та перцем.
- Розігрійте смалець у великій глибокій сковороді. Обсмажте свинину до золотистої скоринки. Додайте в сковороду буряк, цибулю, часник і обсмажте 5-7 хвилин разом з м’ясом.
- Після того, як свинина придбає золотисту скоринку, додайте в сковороду оцет (його можна замінити на сік половини лимона) та воду. Налийте води, щоб вона покрила овочі та м’ясо. Тушіть шпундру до готовності м’яса та овочів. Знадобиться щонайменше година.
- Замість оцту можна використати сік половини лимона.
- Наприкінці приготування додайте в блюдо борошно, сіль і перець до смаку. Ретельно перемішайте та тушкуйте ще кілька хвилин.
Якщо хочеться дуже автентичної вечері, приготуйте потапці – улюблену страву козаків. Їжте українською!