"Був борщ до шпундрів із буряком": рецепт незвичайної страви з "Енеїди"

Старовинна страва точно сподобається вашій родині

Українська кухня — це не лише традиційний борщ та полтавські галушки. Сьогодні ми згадаємо про ще один рецепт. Шпундра, або як ще називають шпундри – найхарактерніша українська страва, яку готують зі свинини та буряків. Згадка про неї є у книзі "Енеїда" Котляревського.

Якщо ви ніколи не готували шпундру і поєднання свинини з буряком здається вам незвичайним, просто спробуйте. Можливо, ця страва за рецептом "Мета" стане вашою улюбленою.

Як приготувати шпундру

Інгредієнти:

свинина — 500 г;

буряк — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

часник, зубчики — 3 шт.;

оцет 9% — 3 ст. л.;

смалець — 3 ст. л.;

борошно пшеничне — 2 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте буряк, розріжте на дві половини та наріжте кожну половину великими скибочками. Наріжте кожну половину цибулі півкільцями. Подрібніть часник. Наріжте свинину на великі шматочки. Приправте м’ясо сіллю та перцем. Розігрійте смалець у великій глибокій сковороді. Обсмажте свинину до золотистої скоринки. Додайте в сковороду буряк, цибулю, часник і обсмажте 5-7 хвилин разом з м’ясом. Після того, як свинина придбає золотисту скоринку, додайте в сковороду оцет (його можна замінити на сік половини лимона) та воду. Налийте води, щоб вона покрила овочі та м’ясо. Тушіть шпундру до готовності м’яса та овочів. Знадобиться щонайменше година. Замість оцту можна використати сік половини лимона. Наприкінці приготування додайте в блюдо борошно, сіль і перець до смаку. Ретельно перемішайте та тушкуйте ще кілька хвилин.

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