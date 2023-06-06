Потрібні тільки огірки та пакет: закускою за цим рецептом ви ласуватимете через півгодини

Ласуйте із задоволенням!

Молода картопля з кропом та вершковим маслом, свіжий хліб із салом та гірчицею та малосольні огірки – так виглядає швидкий та смачний літній обід. Хрумкі, злегка гострі огірки відмінно поєднуються практично з будь-яким гарніром.

Готують їх по-різному і в кожного кулінара свій спосіб засолювання огірків.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вам швидкий рецепт малосольних огірків від "Мета". Він підійде для тих, хто не хоче займатися приготуванням маринаду, адже за цим рецептом ви вже зможете через півгодини ними хрумтіти.

Як приготувати огірки малосольні за півгодини

Інгредієнти:

1 кг огірків;

2 головки часнику;

1 ст. л. солі;

1 ст. ложка оливкової олії;

1 ч. л. яблучного оцту;

1 ч. л. цукру;

пучок кропу.

Спосіб приготування:

Огірки помийте. Покладіть огірки в пакет, додайте сіль, цукор, оцет та оливкову олію. Часник натріть на тертці, кілька зубків поріжте. Посипте огірки часником та кропом. Пакет зав’яжіть і добре потрясіть. Покладіть у холодильник на кілька годин, хоча їсти їх можна вже за 30 хвилин.

А щоб мариновані огірки вийшли ще смачніше, достатньо додати один інгредієнт. Огірками за цим рецептом ви будете насолоджуватися всю зиму.