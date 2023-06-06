Кабачки будете готувати тільки так: неймовірно смачний рецепт без смаження
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Жодного зайвого жиру — тільки насичений смак
Кабачки входять до складу буквально кожної другої страви влітку. Якщо ви вже готували пікантні кабачки по-індійськи, зверніть увагу на цей швидкий рецепт в духовці.
Так можна приготувати найсмачніші кабачки. Не потрібно нічого смажити, достатньо нарізати, перемішати зі спеціями та сухарями, та викласти на деко. Рецептом поділились на Lady-Day.
Інгредієнти:
- Кабачки молоді – 2 шт
- Часник – 3–4 зубчики
- Суха приправа "Прованські трави" – 1 ч. ложка
- Паприка мелена – 1 ч. ложка
- Сметана 20% – 3 ст. ложки
- Сухарі панірувальні – 2 ст. ложки
- Сіль — 1 ч. ложка
Спосіб приготування:
- Для страви придатні тільки зовсім молоді кабачки, що мають ніжну шкірку. Миємо їх, обсушуємо та нарізаємо на товсті півкола. Можна зробити це фігурним ножем.
- Зубчики часнику дрібно нарізаємо. Кладемо в миску до кабачків.
- Додаємо часник, паприку, прованські трави, сіль, сметану та панірувальні сухарі. Все ретельно перемішуємо.
- Перекладаємо суміш у форму для запікання та розрівнюємо. Перед цим вистеляємо форму пергаментом.
- Готуємо кабачки до м’якості за температури 180 °С. Залежно від вашої духовки, на це може піти від 35 до 45 хвилин.
Страва виходить ніжна, соковита та підкреслено-овочева. Вона стане ідеальним гарніром для смачних котлет.