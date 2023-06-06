Такої закуски ви ще не куштували: фантастичні рулетики з молодої капусти

Ідеально до святкового столу

Закуски до святкового столу — окрема сторінка кулінарії. Якщо ви вже готували бутерброди з сардинами та хочете здивувати гостей чимось незвичним, цей рецепт капустяних рулетиків, цей рецепт — для вас.

Ця гаряча закуска точно викличе захват. Вона проста у приготуванні та нереально смачна й ситна. Обов’язково приготуйте конвертики за рецептом "Вона" до святкового столу.

Інгредієнти:

качан молодої капусти;

200 г шинки;

150 г твердого сиру;

150 г панірувальних сухарів;

2 шт. яєць;

рослинна олія;

сіль та чорний перець.

Спосіб приготування:

З капусти зрізаємо листя. Розрізаємо кожен листочок навпіл та заливаємо окропом. Також додаємо трішки солі й варимо одну хвилину після закипання. Поки листя капусти охолоджуються, нарізаємо шматочками шинку та твердий сир. Це буде начинка В миску вбиваємо яйця. Додаємо сіль, чорний перець та змішуємо все вінчиком. В іншу миску всипаємо панірувальні сухарі. На кожен капустяний лист кладемо по шматочку шинки та сиру. Акуратно загортаємо та відправляємо конвертики в яєчну суміш. Обвалюємо заготовки в панірувальних сухарях. Викладаємо на розігріту сковорідку та смажимо з двох боків до золотистої скоринки. Це займе декілька хвилин.

До столу капустяні конвертики з шинкою та сиром подаються гарячими. Також ми розповідали, як готувати ніжне полуничне желе.