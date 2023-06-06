Такої закуски ви ще не куштували: фантастичні рулетики з молодої капусти
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Ідеально до святкового столу
Закуски до святкового столу — окрема сторінка кулінарії. Якщо ви вже готували бутерброди з сардинами та хочете здивувати гостей чимось незвичним, цей рецепт капустяних рулетиків, цей рецепт — для вас.
Ця гаряча закуска точно викличе захват. Вона проста у приготуванні та нереально смачна й ситна. Обов’язково приготуйте конвертики за рецептом "Вона" до святкового столу.
Інгредієнти:
- качан молодої капусти;
- 200 г шинки;
- 150 г твердого сиру;
- 150 г панірувальних сухарів;
- 2 шт. яєць;
- рослинна олія;
- сіль та чорний перець.
Спосіб приготування:
- З капусти зрізаємо листя. Розрізаємо кожен листочок навпіл та заливаємо окропом. Також додаємо трішки солі й варимо одну хвилину після закипання.
- Поки листя капусти охолоджуються, нарізаємо шматочками шинку та твердий сир. Це буде начинка
- В миску вбиваємо яйця. Додаємо сіль, чорний перець та змішуємо все вінчиком. В іншу миску всипаємо панірувальні сухарі.
- На кожен капустяний лист кладемо по шматочку шинки та сиру. Акуратно загортаємо та відправляємо конвертики в яєчну суміш.
- Обвалюємо заготовки в панірувальних сухарях. Викладаємо на розігріту сковорідку та смажимо з двох боків до золотистої скоринки. Це займе декілька хвилин.
До столу капустяні конвертики з шинкою та сиром подаються гарячими. Також ми розповідали, як готувати ніжне полуничне желе.