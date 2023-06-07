Просто змішайте воду і борошно: рецепт пиріжків для лінивих

Страва, в яку неможливо не закохатися

Картопляні пиріжки – це неймовірно смачна страва, що складається з тіста та картопляної начинки. Готують їх на розігрітій з олією сковороді.

Така страва за "Бабусиними рецептами" має дуже ніжну структуру та неймовірний смак. Навіть якщо ви не поїсте всі пиріжки відразу, вони не втратять свого смаку. Ще один великий плюс – їх можна готувати з м’ясом та грибами. Тому беремо інгредієнти та починаємо!

Як приготувати картопляні пиріжки

Інгредієнти:

вода – 100 мл;

сіль — 1 ч. л.;

соняшникова олія – 1 ст. л.;

кріп – 1 пучок;

борошно — 250 г;

картопля – 2 шт.;

вершкове масло – 50 г;

петрушка – 1 пучок.

Спосіб приготування:

У миску з водою висипаємо сіль, перемішуємо до розчинення. Виливаємо олію, знову змішуємо. Дрібно нарізаємо кріп, додаємо в солону воду, просіємо частинами борошно. Замішуємо еластичне і не липке тісто руками, потім розкочуємо в тонкий коржик. Відварюємо наперед картопля, очищаємо від шкірки і розминаємо до стану пюре. Змішуємо картопля з вершковим маслом та нарізаною заздалегідь петрушкою. Вирізаємо склянкою у маленького коржика, на півколо кожної кладемо по столовій ложці начинки. Накриваємо пюре другим півколом і запечатуємо. У сковороді розігріваємо 100 мл олії, опускаємо до неї заготовки пиріжків. На середньому вогні обсмажуємо пиріжки до золотистої скоринки з обох боків.

Якщо не хочеться довго стояти на кухні, можна приготувати швидкі пиріжки з цибулею та яйцем. Вони миттю розлетяться з вашого столу.