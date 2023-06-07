Смакота від східних кухарів: салат за цим рецептом перетворить звичайний обід на святковий

Незвичайна страва без зайвої метушні на кухні

Сьогодні ми приготуємо табуле – це суперсвіжий салат із пряних трав та булгура від далекосхідних кухарів. Він яскравий, легкий та повний корисних інгредієнтів.

Shuba розповідає, що для приготування табуле необхідно нарізати огірки та помідори та заправити оливковою олією з лимонним соком. Часто салат подають як гарнір до середземноморських страв, а також його їдять з хумусом, бабаганушем, фалафелем, фетою, оливками.

Як приготувати салат табуле

Інгредієнти на 6 порцій:

булгур — 1 склянка;

огірок — 1 шт.;

томати — 1 шт.;

сіль морська — 6 г;

петрушка, пучок – 1 шт.;

м’ята — 18 г;

цибуля зелена — 15 г;

оливкова олія — 60 мл;

лимон, сік — 60 г;

часник, зубчики – 1 шт.

Спосіб приготування:

Зваріть булгур до готовності відповідно до інструкцій на пакуванні. Злийте зайву воду і залиште остигати. З’єднайте нарізаний кубиками огірок та помідор у середній мисці з ½ ч. л. солі. Перемішайте і дайте суміші відпочити не менше 10 хвилин або поки ви не будете готові взятися за салат. Зріжте товсті стебла петрушки. Потім дрібно наріжте зелень Додати охолоджений булгур, подрібнену свіжу м’яту (якщо використовуєте) і зелену цибулю в миску з петрушкою. Процідіть і приберіть огірковий та томатний сік, що накопичився на дні посуду — це гарантує, що ваш табуле не буде надто рідким. Додайте в миску огірок і помідор. У невеликій мірній чашці або мисці перемішайте оливкову олію, 3 ст. л. лимонного соку, пресований або подрібнений часник та ½ ч. л. солі. Вилийте заправку салат і перемішайте. Спробуйте і скоригуйте, якщо потрібно додайте ще одну столову ложку лимонного соку або дрібку солі.

Якщо ви маєте час, дайте салату відпочити 15 хвилин перед подачею, щоб смаки змішалися. Ви також можете подати його відразу або охолодити потім. Накритий табуле добре зберігається у холодильнику до 4 днів.

Раніше ми розповідали, як надовго зберегти свіжість зелені. Продовжити "життя" у такий спосіб петрушці такими способами просто.