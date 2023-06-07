Всього три помідори і дві склянки борошна — і гора дивовижних млинців за цим рецептом готова

Така страва стане вашим улюбленим сніданком

Жоден захід не обходиться без закусок. Холодні і гарячі закуски неодмінно повинні бути під рукою як на випадок гостей, що несподівано наскочилии, так і сімейного перекусу, коли хочеться побалувати себе чимось смачним і швидким у приготуванні.

Ми пропонуємо сьогодні приготувати бюджетну закуску з 2 інгредієнтів за рецептом "Главреда". Чудові млинці підкорять усіх своїм вишуканим смаком, а готувати їх недовго. Тому беремо продукти та починаємо!

Як приготувати млинці з помідорами

Інгредієнти:

невеликі помідори — 3 шт.;

борошно — 2 ст.;

сіль.

Спосіб приготування:

Помийте та поріжте помідори невеликими шматочками. Відправте в блендер і подрібніть до однорідності. Борошно просійте в миску, додайте невелику чайну ложку солі. Влийте пюре з помідорів у борошно і замісіть м’яке тісто. Поверхню трохи присипте борошном і знову вимісіть тісто. Розділіть тісто на 4-6 частин і кожен шматочок акуратно скотіть в кульку. Скалкою розкотіть у коло і змастіть олією. Накрийте рушником тісто і залиште на 30 хвилин. Після знову розкотіть тісто качалкою, знову скрутіть в кульку і рукою зробіть коржик. Змастіть кожен коржик рослинною олією. Розігрійте сковороду для млинців. Обсмажуйте коржі з двох сторін до появи бульбашок.

Такі млинці можна подавати з будь-якою начинкою на святковий стіл. Дивовижна закуска підкорить усіх.