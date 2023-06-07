Всього три помідори і дві склянки борошна — і гора дивовижних млинців за цим рецептом готова
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Така страва стане вашим улюбленим сніданком
Жоден захід не обходиться без закусок. Холодні і гарячі закуски неодмінно повинні бути під рукою як на випадок гостей, що несподівано наскочилии, так і сімейного перекусу, коли хочеться побалувати себе чимось смачним і швидким у приготуванні.
Ми пропонуємо сьогодні приготувати бюджетну закуску з 2 інгредієнтів за рецептом "Главреда". Чудові млинці підкорять усіх своїм вишуканим смаком, а готувати їх недовго. Тому беремо продукти та починаємо!
Як приготувати млинці з помідорами
Інгредієнти:
- невеликі помідори — 3 шт.;
- борошно — 2 ст.;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Помийте та поріжте помідори невеликими шматочками. Відправте в блендер і подрібніть до однорідності.
- Борошно просійте в миску, додайте невелику чайну ложку солі.
- Влийте пюре з помідорів у борошно і замісіть м’яке тісто.
- Поверхню трохи присипте борошном і знову вимісіть тісто.
- Розділіть тісто на 4-6 частин і кожен шматочок акуратно скотіть в кульку. Скалкою розкотіть у коло і змастіть олією. Накрийте рушником тісто і залиште на 30 хвилин.
- Після знову розкотіть тісто качалкою, знову скрутіть в кульку і рукою зробіть коржик.
- Змастіть кожен коржик рослинною олією.
- Розігрійте сковороду для млинців. Обсмажуйте коржі з двох сторін до появи бульбашок.
Такі млинці можна подавати з будь-якою начинкою на святковий стіл. Дивовижна закуска підкорить усіх.