Для цієї насолоди вам доведеться йти в ліс: рецепт пікантного варення всього з двох інгредієнтів
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Смачня не тільки підвищує настрій, а й зміцнює організм
Рецепт варення з ялинових шишок обов’язково має бути в арсеналі кожного кулінара. Готувати його не так і складно, а користь для організму від нього колосальна.
Ласощі з давніх-давен особливо цінувалися за ці властивості, а наші предки часто використовували його для профілактики захворювань і навіть лікування деяких з них. Таке варення стимулює імунітет, бореться з бактеріями та знімає запальні процеси.
"Мета" для такого незвичайного десерту брати шишки з дерев, які ростуть максимально далеко від дороги, тоді від варення буде максимальна користь. Беремо невеликі шишки (1-2 см завдовжки) і починаємо готувати.
Як приготувати варення з ялинових шишок
Інгредієнти:
- шишки зелені — 500 г;
- цукор-пісок — 700 г;
- вода — 800 мл;
- сік лимонний – 1 ст.л.
Спосіб приготування:
- Промийте шишки у проточній воді та залиште на 3 години у холодній воді. Вони трохи збільшаться у розмірі та піде зайва гіркота. Промийте ще раз і перекладіть у каструлю з алюмінію або нержавіючої сталі.
- Залийте їх водою так, щоб вона покрила приблизно на 2 сантиметри вище, далі змішайте з цукром.
- Варіть їх на середньому вогні, постійно помішуючи до повного розчинення цукру. Доведіть до кипіння і готуйте ще 10 хвилин, після чого зніміть із плити та накрийте рушником або щільною кришкою до остигання. Повторіть цей крок ще двічі.
- Поставте каструлю на плиту вчетверте і вже повноцінно закип’ятіть вміст, дайте варенню постояти спокійно 30 хвилин без кришки. Повторіть крок ще двічі.
- Як тільки варення з ялинових шишок охолоне, влийте в місткість лимонний сік, добре перемішайте вміст каструлі.
- Коли все охолоне, десерт потрібно ретельно процідити через подвійний шар марлі, викласти у скляну баночку та відправити на зберігання у темному та прохолодному місці.
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