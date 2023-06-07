Для цієї насолоди вам доведеться йти в ліс: рецепт пікантного варення всього з двох інгредієнтів

Смачня не тільки підвищує настрій, а й зміцнює організм

Рецепт варення з ялинових шишок обов’язково має бути в арсеналі кожного кулінара. Готувати його не так і складно, а користь для організму від нього колосальна.

Ласощі з давніх-давен особливо цінувалися за ці властивості, а наші предки часто використовували його для профілактики захворювань і навіть лікування деяких з них. Таке варення стимулює імунітет, бореться з бактеріями та знімає запальні процеси.

"Мета" для такого незвичайного десерту брати шишки з дерев, які ростуть максимально далеко від дороги, тоді від варення буде максимальна користь. Беремо невеликі шишки (1-2 см завдовжки) і починаємо готувати.

Як приготувати варення з ялинових шишок

Інгредієнти:

шишки зелені — 500 г;

цукор-пісок — 700 г;

вода — 800 мл;

сік лимонний – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

Промийте шишки у проточній воді та залиште на 3 години у холодній воді. Вони трохи збільшаться у розмірі та піде зайва гіркота. Промийте ще раз і перекладіть у каструлю з алюмінію або нержавіючої сталі. Залийте їх водою так, щоб вона покрила приблизно на 2 сантиметри вище, далі змішайте з цукром. Варіть їх на середньому вогні, постійно помішуючи до повного розчинення цукру. Доведіть до кипіння і готуйте ще 10 хвилин, після чого зніміть із плити та накрийте рушником або щільною кришкою до остигання. Повторіть цей крок ще двічі. Поставте каструлю на плиту вчетверте і вже повноцінно закип’ятіть вміст, дайте варенню постояти спокійно 30 хвилин без кришки. Повторіть крок ще двічі. Як тільки варення з ялинових шишок охолоне, влийте в місткість лимонний сік, добре перемішайте вміст каструлі. Коли все охолоне, десерт потрібно ретельно процідити через подвійний шар марлі, викласти у скляну баночку та відправити на зберігання у темному та прохолодному місці.

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