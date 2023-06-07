Запах цієї закуски не залишить нікого байдужим: насолоджуйтесь ароматом маринованого часнику за цим рецептом

Проста закуска на кожен день

Закуска — страва, яка здатна зробити ваше життя кращим. Вони існують для того, щоб порушити апетит та активізувати травну систему.

Запашний, хрумкий і пряний маринований часник за рецептом Shuba створить чудове враження від вашого столу! Збалансований смак та неймовірний запах цієї закуски не залишить байдужим нікого, хто покуштує цей маринований часник. Готувати його недовго, а насолоджуватися можна щодня. Спробуйте і не пошкодуєте!

Як приготувати маринований часник

Інгредієнти на 20 порцій

Основні на дві банки по 250 мл:

часник — 200 г;

чебрець, гілочка — 6 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

оливкова олія — 250 г.

Для маринаду:

оцет яблучний — 125 мл;

вода — 250 мл;

сіль — 30 г;

цукор — 40 г.

Спосіб приготування:

Часник розділіть на зубчики та почистьте. Покладіть у миску. Відставте. Чебрець і лавровий лист промийте та обсушіть. Приготуйте маринад. В емальованій каструлі змішайте воду та оцет, доведіть до кипіння. Як тільки закипить, зніміть каструлю з вогню. Відразу додайте туди сіль та цукор, перемішайте до розчинення. Поставте знову на вогонь і доведіть до кипіння. Як тільки суміш закипить, покладіть часник у маринад та проваріть 1 хвилину. Після цього відразу викладіть на паперові або тканинні рушники. Як тільки зубчики обсохнуть, перекладіть їх у простерилізовані сухі банки, додайте по лавровому листку і по 3 гілочки чебрецю. Залийте оливкову олію в банки так, щоб часник та трави були повністю покриті. Закрийте банки кришками та дайте охолонути, після чого сховайте в холодильник.

Часник на таку закуску можна швидко почистити трьома способами. Так ви приготуєте блюдо ще швидше.