Від такого солодкого супу дітей не відірве: секретний рецепт стане хітом

Такий суп будуть їсти із задоволенням і дорослі, і діти

Усі батьки хочуть, щоб їхня дитина виросла не тільки розумною і щасливою, а й здоровою. Тому мами так часто запитують, які страви для дітей приготувати.

Абрикосовий суп-пюре за рецептом Shuba – ніжний та швидкий варіант страви, приготований із підсолодженого абрикосового пюре, вершків та рису. Страву лише умовно можна назвати супом, насправді це солодка варіація рисової каші із сезонними фруктовими нотками. Такий суп-пюре з абрикосів виходить яскравим, солодким з оксамитовою текстурою. Він точно сподобається дітям, але дорослі теж з’їдять до останньої ложки.

Як приготувати суп-пюре з абрикосів

Інгредієнти на 4 порції:

абрикоси — 500 г;

цукор — 120 г;

цукор ванільний — 10 г;

борошно пшеничне — 30 г;

вершки 30% — 140 г;

рис відвареної — 100 г.

Спосіб приготування:

Абрикоси помийте та видаліть кісточки. Покладіть у киплячу воду і варіть 7-8 хвилин. Потім протріть абрикоси через сито, покладіть у відвар, додайте цукор, ванільний цукор і доведіть до кипіння. У киплячий суп додайте борошно, розведену з невеликою кількістю води, ретельно перемішайте. Закип’ятіть та зніміть з вогню. Розлийте суп по тарілках, додайте варений рис, збиті вершки та подавайте на стіл.

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