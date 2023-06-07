Десерт, який ви не купите в жодному магазині: заради цього рецепту до вас ходитимуть гості

Жодної випічки та складних продуктів!

Чи є щось краще за улюблений шоколад, щоб ви відчували себе прекрасно і липко всередині? Що може підняти настрій так само миттєво, як шоколадні десерти? Чи можна здивувати близьких та рідних, приготувавши десерт, який ви точно не знайдете в жодному магазині?

Звичайно можна. Тим більше приготування такого смачного та ніжного десерту за рецептом Рrostoway не вимагатиме багато часу та зусиль. Прекрасне поєднання шоколаду і згущеного молока, доповнене смаком фісташок — це дуже ніжно і смачно. Спробуйте таку шоколадну смакоту — і ви не пошкодуєте!

Як приготувати шоколадний десерт

Інгредієнти:

шоколад – 20 г;

олія – 30 г;

варене згущене молоко — 200 г;

фісташки – 120 г.

Спосіб приготування:

Поламайте шоколад на шматки. Покладіть в місткість разом зі згущеним молоком і маслом. Поставте на водяну лазню та розтопіть. Додайте в масу подрібнені горіхи. Застеліть лист фольгою. Вилийте суміш і дайте охолонути до кімнатної температури. Поставте в холодильник, щоб затверділа маса. Готову смакоту наріжте порційними шматочками. Готовий десерт може зберігатися у контейнері протягом тижня.

До речі, молоко згущене для такого десерту можна приготувати вдома. Для цього знадобиться всього чотири інгредієнти та небагато часу.