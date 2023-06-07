Рус

Десерт, який ви не купите в жодному магазині: заради цього рецепту до вас ходитимуть гості

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Шоколадний десерт допоможе, коли гості на порозі
Шоколадний десерт допоможе, коли гості на порозі. Фото prostoway

Жодної випічки та складних продуктів!

Чи є щось краще за улюблений шоколад, щоб ви відчували себе прекрасно і липко всередині? Що може підняти настрій так само миттєво, як шоколадні десерти? Чи можна здивувати близьких та рідних, приготувавши десерт, який ви точно не знайдете в жодному магазині?

Звичайно можна. Тим більше приготування такого смачного та ніжного десерту за рецептом Рrostoway не вимагатиме багато часу та зусиль. Прекрасне поєднання шоколаду і згущеного молока, доповнене смаком фісташок — це дуже ніжно і смачно. Спробуйте таку шоколадну смакоту — і ви не пошкодуєте!

Як приготувати шоколадний десерт

Інгредієнти:

  • шоколад – 20 г;
  • олія – 30 г;
  • варене згущене молоко — 200 г;
  • фісташки – 120 г.

Спосіб приготування:

  1. Поламайте шоколад на шматки. Покладіть в місткість разом зі згущеним молоком і маслом. Поставте на водяну лазню та розтопіть. Додайте в масу подрібнені горіхи.
  2. Застеліть лист фольгою. Вилийте суміш і дайте охолонути до кімнатної температури. Поставте в холодильник, щоб затверділа маса.
  3. Готову смакоту наріжте порційними шматочками. Готовий десерт може зберігатися у контейнері протягом тижня.

До речі, молоко згущене для такого десерту можна приготувати вдома. Для цього знадобиться всього чотири інгредієнти та небагато часу.

Теги:
#Рецепт #Шоколад #Солодкість #Десерт #Готуємо вдома