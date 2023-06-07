Десерт, який ви не купите в жодному магазині: заради цього рецепту до вас ходитимуть гості
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Жодної випічки та складних продуктів!
Чи є щось краще за улюблений шоколад, щоб ви відчували себе прекрасно і липко всередині? Що може підняти настрій так само миттєво, як шоколадні десерти? Чи можна здивувати близьких та рідних, приготувавши десерт, який ви точно не знайдете в жодному магазині?
Звичайно можна. Тим більше приготування такого смачного та ніжного десерту за рецептом Рrostoway не вимагатиме багато часу та зусиль. Прекрасне поєднання шоколаду і згущеного молока, доповнене смаком фісташок — це дуже ніжно і смачно. Спробуйте таку шоколадну смакоту — і ви не пошкодуєте!
Як приготувати шоколадний десерт
Інгредієнти:
- шоколад – 20 г;
- олія – 30 г;
- варене згущене молоко — 200 г;
- фісташки – 120 г.
Спосіб приготування:
- Поламайте шоколад на шматки. Покладіть в місткість разом зі згущеним молоком і маслом. Поставте на водяну лазню та розтопіть. Додайте в масу подрібнені горіхи.
- Застеліть лист фольгою. Вилийте суміш і дайте охолонути до кімнатної температури. Поставте в холодильник, щоб затверділа маса.
- Готову смакоту наріжте порційними шматочками. Готовий десерт може зберігатися у контейнері протягом тижня.
До речі, молоко згущене для такого десерту можна приготувати вдома. Для цього знадобиться всього чотири інгредієнти та небагато часу.