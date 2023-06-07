Чизкейк чурро: неймовірні солодощі за 20 хвилин

Дуже смачний та простий у виконанні десерт

Якщо хочеться солоденького, а часу на повноцінний торт або меренговий рулет немає — зверніть увагу на цей рецепт. Чизкейк чурро готується дуже швидко, а виходить смачним.

Коржі з готового тіста мають ніжну хрустку основу, вершкову середину. Також особливої нотки додає посипка — з кориці та цукру. Рецептом поділились на Hazda.

Інгредієнти:

Пачка готового листкового тіста

Вершкове масло — 50 г

Вершковий сир — 200 г

Ваніль — до смаку

Яйце — 2 шт

Цукор — 1 склянка

Мелена кориця — 2 ст. ложки

Спосіб приготування:

Розігріваємо духовку до 180°C. Обираємо форму, змащуємо її вершковим маслом. Тісто ділимо на дві частини. Для начинки міксером збиваємо вершковий сир, ваніль, яйця та ½ склянки цукру до однорідності. Решту цукру перемішуємо з корицею. Половину цукрової суміші рівномірно наносимо на дно форми. Викладаємо нижній шар тіста. На нього — шар чизкейку. Закриваємо його тістом та притрушуємо цукром з корицею, що залишився. Випікаємо 30-35 хвилин або до золотисто-коричневого кольору.

Перед розрізанням дайте чизкейку охолонути. Також ми розповідали, як готувати ніжне полуничне желе.