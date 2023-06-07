Чизкейк чурро: неймовірні солодощі за 20 хвилин
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Дуже смачний та простий у виконанні десерт
Якщо хочеться солоденького, а часу на повноцінний торт або меренговий рулет немає — зверніть увагу на цей рецепт. Чизкейк чурро готується дуже швидко, а виходить смачним.
Коржі з готового тіста мають ніжну хрустку основу, вершкову середину. Також особливої нотки додає посипка — з кориці та цукру. Рецептом поділились на Hazda.
Інгредієнти:
- Пачка готового листкового тіста
- Вершкове масло — 50 г
- Вершковий сир — 200 г
- Ваніль — до смаку
- Яйце — 2 шт
- Цукор — 1 склянка
- Мелена кориця — 2 ст. ложки
Спосіб приготування:
- Розігріваємо духовку до 180°C. Обираємо форму, змащуємо її вершковим маслом.
- Тісто ділимо на дві частини.
- Для начинки міксером збиваємо вершковий сир, ваніль, яйця та ½ склянки цукру до однорідності. Решту цукру перемішуємо з корицею.
- Половину цукрової суміші рівномірно наносимо на дно форми. Викладаємо нижній шар тіста. На нього — шар чизкейку.
- Закриваємо його тістом та притрушуємо цукром з корицею, що залишився. Випікаємо 30-35 хвилин або до золотисто-коричневого кольору.
Перед розрізанням дайте чизкейку охолонути. Також ми розповідали, як готувати ніжне полуничне желе.