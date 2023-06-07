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Чизкейк чурро: неймовірні солодощі за 20 хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Зі складного — лише вершковий крем
Зі складного — лише вершковий крем. Фото Cooking.tree

Дуже смачний та простий у виконанні десерт

Якщо хочеться солоденького, а часу на повноцінний торт або меренговий рулет немає — зверніть увагу на цей рецепт. Чизкейк чурро готується дуже швидко, а виходить смачним.

Коржі з готового тіста мають ніжну хрустку основу, вершкову середину. Також особливої нотки додає посипка — з кориці та цукру. Рецептом поділились на Hazda.

Інгредієнти:

  • Пачка готового листкового тіста
  • Вершкове масло — 50 г
  • Вершковий сир — 200 г
  • Ваніль — до смаку
  • Яйце — 2 шт
  • Цукор — 1 склянка
  • Мелена кориця — 2 ст. ложки

Спосіб приготування:

  1. Розігріваємо духовку до 180°C. Обираємо форму, змащуємо її вершковим маслом.
  2. Тісто ділимо на дві частини.
  3. Для начинки міксером збиваємо вершковий сир, ваніль, яйця та ½ склянки цукру до однорідності. Решту цукру перемішуємо з корицею.
  4. Половину цукрової суміші рівномірно наносимо на дно форми. Викладаємо нижній шар тіста. На нього — шар чизкейку.
  5. Закриваємо його тістом та притрушуємо цукром з корицею, що залишився. Випікаємо 30-35 хвилин або до золотисто-коричневого кольору.

Перед розрізанням дайте чизкейку охолонути. Також ми розповідали, як готувати ніжне полуничне желе.

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#Рецепт #Десерт #Чізкейк