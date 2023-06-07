Не готуйте кабачки за цим рецептом — їх з’їдатимуть миттєво

Здоровий варіант для обіду чи вечері

Кабачок можна назвати одним із найуніверсальніших овочів. Його смажать, готують оладки з кабачків, гасять з іншими овочами та м’ясом у рагу, додають у салати, їдять сирими замість локшини або запікають у духовці.

Сьогодні ми спробуємо саме запекти кабачки в духовці за "Бабусиними рецептами". У вас вийде дуже ситна та смачна страва. Така гарна літня закуска не займе багато часу на приготування.

Як приготувати запечені кабачки

Інгредієнти:

кабачки – 3 шт.;

помідори – 4 шт.;

сметана – 200 г;

сир – 100 г;

кінза – 2 гілочки;

кріп — 2 гілочки;

чорний перець — 0,5 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

соняшникова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Кабачки потрібно нарізати кружальцями шириною понад 1 см. Нарізати помідори на кружечки завтовшки 3 мм. Дрібно нашаткувати кінзу та кріп, пропустити через прес зубчики часнику. Подрібнити на дрібних зубчиках терки сир. У миску з сиру викласти сметану, нашатковану зелень, часник, чорний мелений перець і сіль, перемішати до однорідності. Застелити деко пергаментом, змастити олією. На лист викласти спочатку кружечки кабачків. На кабачки покласти кружечки помідорів, змастити кожен сирною масою. Запікати блюдо в духовці при 200 градусах півгодини.

Якщо ж хочеться похрумтіти снеком під фільм, пропонуємо чудову альтернативу — хрусткі кабачкові палички. Ця проста і ситна страва "поселиться" у вашому меню.