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Не готуйте кабачки за цим рецептом — їх з’їдатимуть миттєво

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ніжні та соковиті запечені кабачки
Ніжні та соковиті запечені кабачки. Фото babusyni-retsepty

Здоровий варіант для обіду чи вечері

Кабачок можна назвати одним із найуніверсальніших овочів. Його смажать, готують оладки з кабачків, гасять з іншими овочами та м’ясом у рагу, додають у салати, їдять сирими замість локшини або запікають у духовці.

Сьогодні ми спробуємо саме запекти кабачки в духовці за "Бабусиними рецептами". У вас вийде дуже ситна та смачна страва. Така гарна літня закуска не займе багато часу на приготування.

Як приготувати запечені кабачки

Інгредієнти:

  • кабачки – 3 шт.;
  • помідори – 4 шт.;
  • сметана – 200 г;
  • сир – 100 г;
  • кінза – 2 гілочки;
  • кріп — 2 гілочки;
  • чорний перець — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • соняшникова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки потрібно нарізати кружальцями шириною понад 1 см.
  2. Нарізати помідори на кружечки завтовшки 3 мм.
  3. Дрібно нашаткувати кінзу та кріп, пропустити через прес зубчики часнику.
  4. Подрібнити на дрібних зубчиках терки сир.
  5. У миску з сиру викласти сметану, нашатковану зелень, часник, чорний мелений перець і сіль, перемішати до однорідності.
  6. Застелити деко пергаментом, змастити олією. На лист викласти спочатку кружечки кабачків. На кабачки покласти кружечки помідорів, змастити кожен сирною масою.
  7. Запікати блюдо в духовці при 200 градусах півгодини.

Якщо ж хочеться похрумтіти снеком під фільм, пропонуємо чудову альтернативу — хрусткі кабачкові палички. Ця проста і ситна страва "поселиться" у вашому меню.

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