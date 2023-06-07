Не готуйте кабачки за цим рецептом — їх з’їдатимуть миттєво
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Здоровий варіант для обіду чи вечері
Кабачок можна назвати одним із найуніверсальніших овочів. Його смажать, готують оладки з кабачків, гасять з іншими овочами та м’ясом у рагу, додають у салати, їдять сирими замість локшини або запікають у духовці.
Сьогодні ми спробуємо саме запекти кабачки в духовці за "Бабусиними рецептами". У вас вийде дуже ситна та смачна страва. Така гарна літня закуска не займе багато часу на приготування.
Як приготувати запечені кабачки
Інгредієнти:
- кабачки – 3 шт.;
- помідори – 4 шт.;
- сметана – 200 г;
- сир – 100 г;
- кінза – 2 гілочки;
- кріп — 2 гілочки;
- чорний перець — 0,5 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- соняшникова олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Кабачки потрібно нарізати кружальцями шириною понад 1 см.
- Нарізати помідори на кружечки завтовшки 3 мм.
- Дрібно нашаткувати кінзу та кріп, пропустити через прес зубчики часнику.
- Подрібнити на дрібних зубчиках терки сир.
- У миску з сиру викласти сметану, нашатковану зелень, часник, чорний мелений перець і сіль, перемішати до однорідності.
- Застелити деко пергаментом, змастити олією. На лист викласти спочатку кружечки кабачків. На кабачки покласти кружечки помідорів, змастити кожен сирною масою.
- Запікати блюдо в духовці при 200 градусах півгодини.
Якщо ж хочеться похрумтіти снеком під фільм, пропонуємо чудову альтернативу — хрусткі кабачкові палички. Ця проста і ситна страва "поселиться" у вашому меню.