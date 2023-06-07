Аромат підніме всіх з ліжка: рецепт здорового та корисного омлету
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Швидко, смачно та корисно!
Омлет — універсальна страва, яка ідеально підходить для сніданку. Однак смажити його необов’язково: страва буде кориснішою, якщо замість сковороди для її приготування використовувати духовку.
Такий омлет з шинкою та сиром у духовці за рецептом "Мета" – це дуже корисний, ситний та смачний сніданок. Ця ніжна та божественна страва готується неймовірно легко та швидко, а нагодує так, що про голод ви згадаєте лише до обіду. Так що беремо продукти та починаємо готувати!
Як приготувати омлет з|із| сиром і шинкою в духовці
Інгредієнти:
- 8 яєць;
- 100 мл молока;
- 100 г сиру;
- 100 г шинки;
- 50 г цибулі ріпчастої;
- 50 г солодкого перцю;
- 5 г вершкового масла;
- сіль та перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Духовку із самого початку увімкніть на 200 градусів.
- Яйця розбийте у миску. Додайте до них молоко, сіль та перець. Збийте.
- Подрібніть перець та цибулю і додайте до яєць.
- Наріжте шинку і додайте до омлету.
- Сир натріть на тертці. Додайте до суміші та перемішайте.
- Змастіть вершковим маслом форму і влийте туди омлет. Запікайте омлет 20 хвилин.
Омлет можна приготувати з безліччю різноманітних добавок. Дивуйте сім’ю щодня!