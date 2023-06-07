Аромат підніме всіх з ліжка: рецепт здорового та корисного омлету

Швидко, смачно та корисно!

Омлет — універсальна страва, яка ідеально підходить для сніданку. Однак смажити його необов’язково: страва буде кориснішою, якщо замість сковороди для її приготування використовувати духовку.

Такий омлет з шинкою та сиром у духовці за рецептом "Мета" – це дуже корисний, ситний та смачний сніданок. Ця ніжна та божественна страва готується неймовірно легко та швидко, а нагодує так, що про голод ви згадаєте лише до обіду. Так що беремо продукти та починаємо готувати!

Як приготувати омлет з|із| сиром і шинкою в духовці

Інгредієнти:

8 яєць;

100 мл молока;

100 г сиру;

100 г шинки;

50 г цибулі ріпчастої;

50 г солодкого перцю;

5 г вершкового масла;

сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Духовку із самого початку увімкніть на 200 градусів. Яйця розбийте у миску. Додайте до них молоко, сіль та перець. Збийте. Подрібніть перець та цибулю і додайте до яєць. Наріжте шинку і додайте до омлету. Сир натріть на тертці. Додайте до суміші та перемішайте. Змастіть вершковим маслом форму і влийте туди омлет. Запікайте омлет 20 хвилин.

Омлет можна приготувати з безліччю різноманітних добавок. Дивуйте сім’ю щодня!