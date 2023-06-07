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Аромат підніме всіх з ліжка: рецепт здорового та корисного омлету

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Неймовірно смачний омлет у духовці Новина оновлена 07 червня 2023, 09:53
Неймовірно смачний омлет у духовці. Фото appetito.com.ua

Швидко, смачно та корисно!

Омлет — універсальна страва, яка ідеально підходить для сніданку. Однак смажити його необов’язково: страва буде кориснішою, якщо замість сковороди для її приготування використовувати духовку.

Такий омлет з шинкою та сиром у духовці за рецептом "Мета" – це дуже корисний, ситний та смачний сніданок. Ця ніжна та божественна страва готується неймовірно легко та швидко, а нагодує так, що про голод ви згадаєте лише до обіду. Так що беремо продукти та починаємо готувати!

Як приготувати омлет з|із| сиром і шинкою в духовці

Інгредієнти:

  • 8 яєць;
  • 100 мл молока;
  • 100 г сиру;
  • 100 г шинки;
  • 50 г цибулі ріпчастої;
  • 50 г солодкого перцю;
  • 5 г вершкового масла;
  • сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Духовку із самого початку увімкніть на 200 градусів.
  2. Яйця розбийте у миску. Додайте до них молоко, сіль та перець. Збийте.
  3. Подрібніть перець та цибулю і додайте до яєць.
  4. Наріжте шинку і додайте до омлету.
  5. Сир натріть на тертці. Додайте до суміші та перемішайте.
  6. Змастіть вершковим маслом форму і влийте туди омлет. Запікайте омлет 20 хвилин.

Омлет можна приготувати з безліччю різноманітних добавок. Дивуйте сім’ю щодня!

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