Будете готувати тільки так: секретний рецепт кабачків
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Може стати відмінним перекусом або й обідом
Літо — час, коли кабачки є буквально у кожній страві. Якщо ви вже готували смачні кабачки по-французьки, зверніть увагу на цей рецепт. Кабачки у пивному клярі виходять неймовірно хрумкими зовні та ніжними всередині.
Ці красиві, делікатно хрусткі кружечки кабачків у пивному клярі, обсмажені до золотистого кольору — просто фантастичні. Рецептом поділились на Shuba.
Інгредієнти:
- Кабачки — 1 шт.
- Яйця курячі — 1 шт.
- Борошно пшеничне — 140 г
- Пиво — 150 мл
- Олія соняшникова — 40 мл
- Сіль, перець, сушений часник — до смаку
Спосіб приготування:
- Кабачок миємо, сушимо і нарізаємо кружальцями шириною 1 см. Солимо, перчимо і посипаємо сухим часником з двох сторін.
- Для кляру змішуємо 100 г борошна, яйце, сіль і поступово вливаємо пиво, весь час перемішуючи. Слід домішати до однорідної маси.
- Решту борошна насипаємо в тарілочку. Ставимо розігріватись сковороду з невеликою кількістю олії. Кружальця кабачків обвалюємо в борошні, потім занурюємо в кляр і одразу викладаємо на сковорідку.
- Готуємо з двох сторін до золотистого кольору, десь по 3 хвилини з кожного боку. Викладаємо на паперовий рушник.
Паперові рушники — це важлива частина, якщо не прибрати зайвий жир, кляр не буде таким хрумким. Також ми розповідали, як приготувати смачні сирні бублики.