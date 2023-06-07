Будете готувати тільки так: секретний рецепт кабачків

Може стати відмінним перекусом або й обідом

Літо — час, коли кабачки є буквально у кожній страві. Якщо ви вже готували смачні кабачки по-французьки, зверніть увагу на цей рецепт. Кабачки у пивному клярі виходять неймовірно хрумкими зовні та ніжними всередині.

Ці красиві, делікатно хрусткі кружечки кабачків у пивному клярі, обсмажені до золотистого кольору — просто фантастичні. Рецептом поділились на Shuba.

Інгредієнти:

Кабачки — 1 шт.

Яйця курячі — 1 шт.

Борошно пшеничне — 140 г

Пиво — 150 мл

Олія соняшникова — 40 мл

Сіль, перець, сушений часник — до смаку

Спосіб приготування:

Кабачок миємо, сушимо і нарізаємо кружальцями шириною 1 см. Солимо, перчимо і посипаємо сухим часником з двох сторін. Для кляру змішуємо 100 г борошна, яйце, сіль і поступово вливаємо пиво, весь час перемішуючи. Слід домішати до однорідної маси. Решту борошна насипаємо в тарілочку. Ставимо розігріватись сковороду з невеликою кількістю олії. Кружальця кабачків обвалюємо в борошні, потім занурюємо в кляр і одразу викладаємо на сковорідку. Готуємо з двох сторін до золотистого кольору, десь по 3 хвилини з кожного боку. Викладаємо на паперовий рушник.

Паперові рушники — це важлива частина, якщо не прибрати зайвий жир, кляр не буде таким хрумким. Також ми розповідали, як приготувати смачні сирні бублики.