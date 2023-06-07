Неймовірна гаряча закуска без м’яса: рецепт швидкого грибного рулету

Гості будуть питати рецепт

Закуски до святкового столу — це завжди морока. Хочеться наготувати якомога більше, але і часу вони забирають немало. Якщо ви вже готували смачні конвертики з молодої капусти, зверніть увагу на цей рецепт грибного рулету.

Як начинка тут використані печериці, але можна використовувати будь-які інші гриби. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

Печериці — 300 г

Кабачки — 2 шт

Кріп — пучок

Яйця — 2 шт

Борошно — 3-4 столові ложки

Олія — для смаження

Спосіб приготування:

Миємо гриби та ріжемо їх невеликими шматочками. Викладаємо на розігріту з олією сковорідку. Обсмажуємо на середньому вогні 5 хвилин. Додаємо сіль та сметану. Все перемішуємо і тушкуємо без кришки на середньому вогні. В глибоку тарілку натираємо кабачки. Присолюємо, залишаємо на 5 хв постояти і віджимаємо від зайвого соку. Додаємо яйця. Ріжемо кріп. Додаємо до кабачків, солимо, перчимо. Сюди ж висипаємо пшеничне борошно. Перемішуємо все до однорідної консистенції. Тісто виходить, як густа сметана. Деко застилаємо листом пергаменту. Виливаємо тісто, рівномірно розподіляємо. Ставимо деко в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Виймаємо корж і даємо йому до половини охолонути (щоб було комфортно брати в руки). Перекладаємо його на харчову плівку. Потім обережно знімаємо з нього пергамент. Далі викладаємо на запечене тісто обсмажені гриби. Посипаємо їх натертим сиром. Допомагаючи собі плівкою, загортаємо інгредієнти у щільний рулет. Кладемо в холодильник. Перед подачею звільняємо рулет від плівки, перекладаємо швом вниз у форму для запікання. Зверху викладаємо смужки твердого сиру. Ставимо у духовку на 5 хвилин, щоб сир розплавився.

Страва виходить неймовірно смачною. Можна навіть зробити її напередодні, і за кілька хвилин до застілля поставити в духовку. Також ми розповідали, як готувати смачні солоні сирники.