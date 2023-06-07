Тяп-ляп — і готово: рецепт супершвидких горіхових цукерок

Про магазинні солодощі можна забути

Прості домашні десерти, окрім економії, мають ще одну перевагу — ви точно знаєте, що поклали туди якісні продукти. Якщо ви вже готували яскраві морквяні цукати, зверніть увагу на цей рецепт шоколадних цукерок.

Вони надзвичайно просто готуються і довго зберігаються. Шоколад можна брати той, смак якого вам подобається. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

шоколад — 20 г;

масло — 30 г;

варене згущене молоко — 00 г;

фісташки — 120 г.

Спосіб приготування:

Поламайте шоколад на шматки. Покладіть в одну посудину разом зі згущеним молоком та маслом. Поставте на водяну баню та розтопіть. Вимішайте до однорідної глянцевої маси. Горіхи обсмажте і подрібніть — ножем або блендером. Додайте подрібнені горіхи. Перемішайте ще раз. Візьміть деко, застеліть його плівкою. Вилийте суміш, нехай охолоне до кімнатної температури. Поставте в холодильник, щоб маса затверділа.

За кілька годин наріжте порційними шматочками. У холодильнику, в окремому контейнері вона може зберігатись 7 днів. Також ми розповідали, як приготувати смачне полуничне желе.