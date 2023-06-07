Тяп-ляп — і готово: рецепт супершвидких горіхових цукерок
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Про магазинні солодощі можна забути
Прості домашні десерти, окрім економії, мають ще одну перевагу — ви точно знаєте, що поклали туди якісні продукти. Якщо ви вже готували яскраві морквяні цукати, зверніть увагу на цей рецепт шоколадних цукерок.
Вони надзвичайно просто готуються і довго зберігаються. Шоколад можна брати той, смак якого вам подобається. Рецептом поділились на ProstoWay.
Інгредієнти:
- шоколад — 20 г;
- масло — 30 г;
- варене згущене молоко — 00 г;
- фісташки — 120 г.
Спосіб приготування:
- Поламайте шоколад на шматки. Покладіть в одну посудину разом зі згущеним молоком та маслом.
- Поставте на водяну баню та розтопіть. Вимішайте до однорідної глянцевої маси.
- Горіхи обсмажте і подрібніть — ножем або блендером. Додайте подрібнені горіхи. Перемішайте ще раз.
- Візьміть деко, застеліть його плівкою. Вилийте суміш, нехай охолоне до кімнатної температури. Поставте в холодильник, щоб маса затверділа.
За кілька годин наріжте порційними шматочками. У холодильнику, в окремому контейнері вона може зберігатись 7 днів. Також ми розповідали, як приготувати смачне полуничне желе.