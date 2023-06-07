Легка вечеря на всю сім’ю за 3 хвилини: рецепт ситної намазки

Знадобиться всього кілька простих продуктів

Розповідаємо про надзвичайно простий рецепт намазки на бутерброди. Вона готується кілька хвилин, і підійде для втамування голоду в будь-який час доби. Також ми розповідали, як готувати швидкі цукерки з горішками.

Таку пасту можна мазати на будь-який хліб, що вам подобається. Також смачніше буде, якщо трішки обсмажити його на сковороді. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

2 плавлених сирка;

1 банка шпрот;

1 ст.л. діжонської гірчиці (в зернах);

сіль та перець за смаком;

петрушка.

Спосіб приготування:

Складаємо всі продукти, крім петрушки, в чашу блендера. Перемішуємо. Збиваємо. Якщо немає блендера — скористайтесь виделкою. Маса буде не такою однорідною, але не менш смачною. На цьому етапі пробуємо на сіль та перець. Можна додати й інші спеції. Петрушку миємо, просушуємо. Дрібно ріжемо і змішуємо з однорідною рибною масою. Намазка готова. Залишилось лише намастити її на хліб.

Виходять смачні ситні бутерброди, які не залишать байдужими ні дорослих, ні малих. Для соковитості можна прикрасити їх помідорами. Також ми розповідали, як правильно зберігати різні види зелені.