За ці крильця душу продати можна: неймовірна запечена смакота
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Прості продукти роблять курку просто божественною
Ми розповідали, як смачно приготувати крильця на мангалі. Але і в духовці вони вийдуть не менш смачними — якщо знати певні нюанси приготування та використовувати перевірений рецепт.
Разом з порталом "Вона" розповідаємо, як запекти курячі крильця з гірчицею та хріном. Вони дуже апетитні на вигляд й ароматні.
Інгредієнти:
- 850 г курячих крилець;
- 50 г зернистої гірчиці;
- 30 г столового хрону;
- 0,5 ч. л. сушеного базиліку;
- сіль та спеції до смаку.
Спосіб приготування:
- Курячі крильця ретельно промиваємо, обсушуємо. Додаємо сіль, перець та спеції, сушений базилік, хрін та гірчицю.
- Все ретельно проминаємо руками — щоб заправка покрила всі крильця рівномірно. Залишаємо маринуватись приблизно на годину.
- Коли цей час спливе, вмикаємо духовку — вона повинна бути розігрітою. Форму для запікання застеляємо фольгою. Викладаємо туди замариновані крильця.
- Ставимо в духовку. Час приготування — орієнтовно 40 хвилин при температурі 180 градусів.
Готові крильця можна одразу подавати до столу. Також ми розповідали, як готувати смачні конвертики з молодої капусти.