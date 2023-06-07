За ці крильця душу продати можна: неймовірна запечена смакота

Прості продукти роблять курку просто божественною

Ми розповідали, як смачно приготувати крильця на мангалі. Але і в духовці вони вийдуть не менш смачними — якщо знати певні нюанси приготування та використовувати перевірений рецепт.

Разом з порталом "Вона" розповідаємо, як запекти курячі крильця з гірчицею та хріном. Вони дуже апетитні на вигляд й ароматні.

Інгредієнти:

850 г курячих крилець;

50 г зернистої гірчиці;

30 г столового хрону;

0,5 ч. л. сушеного базиліку;

сіль та спеції до смаку.

Спосіб приготування:

Курячі крильця ретельно промиваємо, обсушуємо. Додаємо сіль, перець та спеції, сушений базилік, хрін та гірчицю. Все ретельно проминаємо руками — щоб заправка покрила всі крильця рівномірно. Залишаємо маринуватись приблизно на годину. Коли цей час спливе, вмикаємо духовку — вона повинна бути розігрітою. Форму для запікання застеляємо фольгою. Викладаємо туди замариновані крильця. Ставимо в духовку. Час приготування — орієнтовно 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Готові крильця можна одразу подавати до столу. Також ми розповідали, як готувати смачні конвертики з молодої капусти.