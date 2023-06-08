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Просто змішайте всі інгредієнти: млинці із секретом за цим рецептом з’їдять до останнього шматочка

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ідеальний сніданок — морквяно-апельсинові млинці
Ідеальний сніданок — морквяно-апельсинові млинці. Фото shuba.life

Посуньтеся, інші сніданки — ви починатимете день тільки з цих млинців

Любите починати ранок з апетитних млинців ? Тоді вам обов’язково потрібно скуштувати ці морквяно-апельсинові млинці!

Для цих млинців за рецептом Shuba вам знадобляться борошно, молоко, яйця, цукор, морква та апельсин. Всього кілька простих рухів і ви отримаєте вражаючий результат — яскраво-жовті морквяно-апельсинові млинці, які викликають апетит одним лише своїм виглядом.

Як приготувати млинці.

Інгредієнти на 6 порцій:

  • морква — 2 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • молоко — 250 мл;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • цукор — 40 г;
  • борошно пшеничне — 130 г;
  • олія соняшникова — 20 мл.

Спосіб приготування:

  1. Моркву та апельсин помийте та очистьте. Моркву наріжте шматочками та покладіть у чашу блендера. Додайте молоко та перемішайте до отримання однорідної маси.
  2. З апельсина вичавте сік, а зі шкірки натріть 20 г цедри.
  3. У мисці з’єднайте морквяне молоко, апельсиновий сік та цедру, яйця, цукор, борошно і перемішайте до однорідності.
  4. Розігрійте сковороду, змастіть олією і смажте млинці з двох сторін, по 2 хвилини з кожної, до золотистого кольору.

Прекрасне доповнення до смачних млинців — згущене молоко, приготоване власними руками. Смачного!

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#Рецепт #Млинці #Готуємо вдома