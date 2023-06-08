Просто змішайте всі інгредієнти: млинці із секретом за цим рецептом з’їдять до останнього шматочка

Посуньтеся, інші сніданки — ви починатимете день тільки з цих млинців

Любите починати ранок з апетитних млинців ? Тоді вам обов’язково потрібно скуштувати ці морквяно-апельсинові млинці!

Для цих млинців за рецептом Shuba вам знадобляться борошно, молоко, яйця, цукор, морква та апельсин. Всього кілька простих рухів і ви отримаєте вражаючий результат — яскраво-жовті морквяно-апельсинові млинці, які викликають апетит одним лише своїм виглядом.

Як приготувати млинці.

Інгредієнти на 6 порцій:

морква — 2 шт.;

апельсин — 1 шт.;

молоко — 250 мл;

яйця курячі — 2 шт.;

цукор — 40 г;

борошно пшеничне — 130 г;

олія соняшникова — 20 мл.

Спосіб приготування:

Моркву та апельсин помийте та очистьте. Моркву наріжте шматочками та покладіть у чашу блендера. Додайте молоко та перемішайте до отримання однорідної маси. З апельсина вичавте сік, а зі шкірки натріть 20 г цедри. У мисці з’єднайте морквяне молоко, апельсиновий сік та цедру, яйця, цукор, борошно і перемішайте до однорідності. Розігрійте сковороду, змастіть олією і смажте млинці з двох сторін, по 2 хвилини з кожної, до золотистого кольору.

Прекрасне доповнення до смачних млинців — згущене молоко, приготоване власними руками. Смачного!