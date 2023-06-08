Просто змішайте всі інгредієнти: млинці із секретом за цим рецептом з’їдять до останнього шматочка
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Посуньтеся, інші сніданки — ви починатимете день тільки з цих млинців
Любите починати ранок з апетитних млинців ? Тоді вам обов’язково потрібно скуштувати ці морквяно-апельсинові млинці!
Для цих млинців за рецептом Shuba вам знадобляться борошно, молоко, яйця, цукор, морква та апельсин. Всього кілька простих рухів і ви отримаєте вражаючий результат — яскраво-жовті морквяно-апельсинові млинці, які викликають апетит одним лише своїм виглядом.
Як приготувати млинці.
Інгредієнти на 6 порцій:
- морква — 2 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- молоко — 250 мл;
- яйця курячі — 2 шт.;
- цукор — 40 г;
- борошно пшеничне — 130 г;
- олія соняшникова — 20 мл.
Спосіб приготування:
- Моркву та апельсин помийте та очистьте. Моркву наріжте шматочками та покладіть у чашу блендера. Додайте молоко та перемішайте до отримання однорідної маси.
- З апельсина вичавте сік, а зі шкірки натріть 20 г цедри.
- У мисці з’єднайте морквяне молоко, апельсиновий сік та цедру, яйця, цукор, борошно і перемішайте до однорідності.
- Розігрійте сковороду, змастіть олією і смажте млинці з двох сторін, по 2 хвилини з кожної, до золотистого кольору.
Прекрасне доповнення до смачних млинців — згущене молоко, приготоване власними руками. Смачного!