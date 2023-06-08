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Як посмажити картоплю, щоб просили ще: блюдо за цим рецептом підкорить з першого шматочка

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблена мільйонами смажена картопля
Улюблена мільйонами смажена картопля. Фото shuba.life

Навряд чи хтось зможе відмовитись від такої страви

Хіба є щось простіше, ніж приготування картоплі? За всієї простоти цю страву любить практично кожен.

Щоб картопля вийшла з хрусткою скоринкою, ароматною та розсипчастою, радимо скористатися рецептом "СОДа". Так ви приготуєте просто та швидко апетитну страву.

Як посмажити картоплю з хрусткою скоринкою

Інгредієнти:

  • картопля, 1 кг;
  • цибуля, 100 — 200 г;
  • сіль, часник, перець — до свого смаку;
  • олія — 40 г.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю чистимо, промиваємо. Картоплю потрібно порізати шматочками та знову промити під теплою або гарячою водою — це допомагає швидше видалити крохмаль і при жарінні отримати хрумку скоринку. А щоб картопля не бризкалася під час смаження, її необхідно просушити.
  2. Розігріваємо сковороду. Найкраще для смаження картоплі підійде чавунна – тоді бульба не пригорить.
  3. Вливаємо масло і розігріваємо, додаємо шматочки часнику і трохи їх обсмажуємо і виймаємо.
  4. Кидаємо картоплю, смажимо в середньому по 4 хвилини з кожного боку. Додаємо часник, смажимо кілька хвилин і знімаємо.
  5. Щоб картопля підійшла, залишаємо на кілька хвилин під кришкою. Якщо любите м’якше бульба — необхідно залишити під кришкою на 5 хвилин.
  6. Солити потрібно готову картоплю. Якщо додати сіль на початку або всередині процесу приготування, картопля просто розпадеться і не буде смачної скоринки.

Виявляється, щоб посмажити смачну картоплю, потрібно її правильно нарізати. Скористайтеся одним лайфхаком та робіть це швидко!

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#Рецепт #Смажена картопля #Готуємо вдома