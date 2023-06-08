Ні грама м’яса в цих котлетах: гості довго вгадуватимуть, з чого ці биточки

Порадуйте ваші шлунки смачними котлетами

Літо — час кабачків. Ці овочі невеликого розміру, з яскраво-зеленою шкіркою, з крихітним, майже невидимим насінням і пружнім, соковитим м'якушем ніби створені спеціально для котлет. Ми звикли при слові "котлети" представляти м’ясну страву з часником у панірувальних сухарях, а ось сьогодні спробуємо овочеві биточки.

Ця страва за рецептом Shuba не залишить вас байдужими. Готується воно недовго, витрат на приготування небагато, та ще й корисне не котлети, а радість гурмана!

Як приготувати кабачкові котлети

Інгредієнти на 2 порції:

кабачки — 2 шт.;

яйця курячі — 1 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — за смаком;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Кабачки помити, витерти насухо паперовим рушником. Натерти на дрібну тертку. Віджати рідину, додати яйце, сіль, перець, пару столових ложок борошна або панірувальних сухарів. Все добре перемішати ложкою та швидко викласти ложкою на розпечену сковороду. Смажити до засмаглої скоринки з обох боків. Перед подачею викласти на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.

Любителі кабачків, порадуйте своїх рідних цією стравою по-французьки. Навряд чи близькі здогадаються, із чого воно.