Ні грама м’яса в цих котлетах: гості довго вгадуватимуть, з чого ці биточки
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Порадуйте ваші шлунки смачними котлетами
Літо — час кабачків. Ці овочі невеликого розміру, з яскраво-зеленою шкіркою, з крихітним, майже невидимим насінням і пружнім, соковитим м'якушем ніби створені спеціально для котлет. Ми звикли при слові "котлети" представляти м’ясну страву з часником у панірувальних сухарях, а ось сьогодні спробуємо овочеві биточки.
Ця страва за рецептом Shuba не залишить вас байдужими. Готується воно недовго, витрат на приготування небагато, та ще й корисне не котлети, а радість гурмана!
Як приготувати кабачкові котлети
Інгредієнти на 2 порції:
- кабачки — 2 шт.;
- яйця курячі — 1 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — за смаком;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Кабачки помити, витерти насухо паперовим рушником. Натерти на дрібну тертку.
- Віджати рідину, додати яйце, сіль, перець, пару столових ложок борошна або панірувальних сухарів. Все добре перемішати ложкою та швидко викласти ложкою на розпечену сковороду.
- Смажити до засмаглої скоринки з обох боків. Перед подачею викласти на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.
Любителі кабачків, порадуйте своїх рідних цією стравою по-французьки. Навряд чи близькі здогадаються, із чого воно.