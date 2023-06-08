Танцюючий десерт: доставте дітям задоволення сирним суфле з мультфільму "Красуня і чудовисько"
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Для такого десерту вам знадобиться небагато продуктів та сил
Белль із відомого мультфільму "Красуня і Чудовисько" потрапила в незвичайний чарівний замок. До дівчини звертається свічник та пропонує сісти за стіл. Далі розпочинається справжнє шоу: серветки розважаються, чайники співають, а сирне суфле танцює.
Саме цю страву ми з "Мета" і спробуємо повторити. Вам знадобиться лише п’ять інгредієнтів та трохи часу. Гарантуємо — приготувавши раз, ви захочете сирне суфле ще! Тому беремо продукти та починаємо готувати.
Як приготувати сирне суфле з мультфільму "Красуня і чудовисько"
Інгредієнти:
- вершкове масло — 50 г;
- молоко — 250 мл;
- борошно — 50 г;
- сир — 150 г;
- яйця — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Розтопити вершкове масло|, помішуючи віночком додати борошно.
- Поступово вливати у масу молоко, перемішуючи.
- Додати сир і почекати, поки він стане однорідним.
- Зняти з вогню та додати два жовтки.
- Білки збити до пишних піків і теж відправити у сирну масу.
- Перемішати та розподілити майбутнє суфле за формами.
- Випікати суфле в розігрітій духовці 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.
А щоб суфле довго не черствіло, додайте лише один інгредієнт. Таким чином смакота буде довгий час свіжою.