Танцюючий десерт: доставте дітям задоволення сирним суфле з мультфільму "Красуня і чудовисько"

Для такого десерту вам знадобиться небагато продуктів та сил

Белль із відомого мультфільму "Красуня і Чудовисько" потрапила в незвичайний чарівний замок. До дівчини звертається свічник та пропонує сісти за стіл. Далі розпочинається справжнє шоу: серветки розважаються, чайники співають, а сирне суфле танцює.

Саме цю страву ми з "Мета" і спробуємо повторити. Вам знадобиться лише п’ять інгредієнтів та трохи часу. Гарантуємо — приготувавши раз, ви захочете сирне суфле ще! Тому беремо продукти та починаємо готувати.

Як приготувати сирне суфле з мультфільму "Красуня і чудовисько"

Інгредієнти:

вершкове масло — 50 г;

молоко — 250 мл;

борошно — 50 г;

сир — 150 г;

яйця — 2 шт.

Спосіб приготування:

Розтопити вершкове масло|, помішуючи віночком додати борошно. Поступово вливати у масу молоко, перемішуючи. Додати сир і почекати, поки він стане однорідним. Зняти з вогню та додати два жовтки. Білки збити до пишних піків і теж відправити у сирну масу. Перемішати та розподілити майбутнє суфле за формами. Випікати суфле в розігрітій духовці 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.

А щоб суфле довго не черствіло, додайте лише один інгредієнт. Таким чином смакота буде довгий час свіжою.