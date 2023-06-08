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Танцюючий десерт: доставте дітям задоволення сирним суфле з мультфільму "Красуня і чудовисько"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Діти зрадіють такому сирному суфле
Діти зрадіють такому сирному суфле. Фото Скріншот відео

Для такого десерту вам знадобиться небагато продуктів та сил

Белль із відомого мультфільму "Красуня і Чудовисько" потрапила в незвичайний чарівний замок. До дівчини звертається свічник та пропонує сісти за стіл. Далі розпочинається справжнє шоу: серветки розважаються, чайники співають, а сирне суфле танцює.

Саме цю страву ми з "Мета" і спробуємо повторити. Вам знадобиться лише п’ять інгредієнтів та трохи часу. Гарантуємо — приготувавши раз, ви захочете сирне суфле ще! Тому беремо продукти та починаємо готувати.

Як приготувати сирне суфле з мультфільму "Красуня і чудовисько"

Інгредієнти:

  • вершкове масло — 50 г;
  • молоко — 250 мл;
  • борошно — 50 г;
  • сир — 150 г;
  • яйця — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Розтопити вершкове масло|, помішуючи віночком додати борошно.
  2. Поступово вливати у масу молоко, перемішуючи.
  3. Додати сир і почекати, поки він стане однорідним.
  4. Зняти з вогню та додати два жовтки.
  5. Білки збити до пишних піків і теж відправити у сирну масу.
  6. Перемішати та розподілити майбутнє суфле за формами.
  7. Випікати суфле в розігрітій духовці 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.

А щоб суфле довго не черствіло, додайте лише один інгредієнт. Таким чином смакота буде довгий час свіжою.

Теги:
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