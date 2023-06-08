Для піци за цим рецептом ви вирощуватимете кабачки навіть у квартирі
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Ситна, смачна та цікава страва
Хочете дійсно чогось незвичайного, але мегасмачного, щоб одразу приготувати і другу порцію ? Тоді скоріше біжіть за кабачками!
Тісто для піци кабачкової піци за рецептом Shuba готується не лише з борошна — туди додаються терті кабачки. У такому разі воно виходить пухким та м’яким. Для начинки можна взяти будь-які продукти залежно від ваших смаків та фантазії: від м’яса та ковбас до овочів та зелені. Піца ідеально підійде для перекушування, повноцінного обіду або вечері під перегляд кіно.
Як приготувати кабачкову піцу
Інгредієнти на 8 порцій:
- кабачки — 500 г;
- борошно пшеничне — 7 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- яйця курячі — 3 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- томати — 3 шт.;
- сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.
Для начинки:
- томат червоний — 1 шт.;
- базилік — 15 г;
- адигейський сир — 50 г;
- пармезан тертий – 50 г;
- цукіні — 0.5 шт.;
- кетчуп — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Кабачки промийте, обсушіть, відріжте попки та натріть на великій тертці. Сік, що виділився, віджимати не треба.
- Томати помийте, обсушіть, наріжте дрібними кубиками. Часник почистьте та видавіть через прес. Зелень вимийте, просушіть і дрібно наріжте.
- У великій мисці змішайте терті кабачки, яйця, порізані томати, зелень, сметану, часник, сіль та перець до смаку. Додайте борошно і добре перемішайте.
- Викладіть отримане тісто на застелене пергаментним папером деко.
- Для начинки помийте томат і наріжте тонкими півкільцями та викладіть на тісто зверху. Покладіть базилік та сир. Половину цукіні помийте і наріжте тонкими кружальцями, також викладіть зверху.
- Надішліть запікатися в розігріту до 180-190 градусів духовку на 20-30 хвилин.
Піцу подавайте на стіл відразу з улюбленим соусом. Смачного!