Для піци за цим рецептом ви вирощуватимете кабачки навіть у квартирі

Ситна, смачна та цікава страва

Хочете дійсно чогось незвичайного, але мегасмачного, щоб одразу приготувати і другу порцію ? Тоді скоріше біжіть за кабачками!

Тісто для піци кабачкової піци за рецептом Shuba готується не лише з борошна — туди додаються терті кабачки. У такому разі воно виходить пухким та м’яким. Для начинки можна взяти будь-які продукти залежно від ваших смаків та фантазії: від м’яса та ковбас до овочів та зелені. Піца ідеально підійде для перекушування, повноцінного обіду або вечері під перегляд кіно.

Як приготувати кабачкову піцу

Інгредієнти на 8 порцій:

кабачки — 500 г;

борошно пшеничне — 7 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

яйця курячі — 3 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

томати — 3 шт.;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Для начинки:

томат червоний — 1 шт.;

базилік — 15 г;

адигейський сир — 50 г;

пармезан тертий – 50 г;

цукіні — 0.5 шт.;

кетчуп — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Кабачки промийте, обсушіть, відріжте попки та натріть на великій тертці. Сік, що виділився, віджимати не треба. Томати помийте, обсушіть, наріжте дрібними кубиками. Часник почистьте та видавіть через прес. Зелень вимийте, просушіть і дрібно наріжте. У великій мисці змішайте терті кабачки, яйця, порізані томати, зелень, сметану, часник, сіль та перець до смаку. Додайте борошно і добре перемішайте. Викладіть отримане тісто на застелене пергаментним папером деко. Для начинки помийте томат і наріжте тонкими півкільцями та викладіть на тісто зверху. Покладіть базилік та сир. Половину цукіні помийте і наріжте тонкими кружальцями, також викладіть зверху. Надішліть запікатися в розігріту до 180-190 градусів духовку на 20-30 хвилин.

Піцу подавайте на стіл відразу з улюбленим соусом. Смачного!