Тісто не порветься і не розвариться: рецепт ідеальних вареників з полуницею

Це тісто на кефірі просто неймовірне

Ми розповідали, як готувати смачні шоколадні вареники з вишнями. Тепер настав "зірковий час" полуниці.

Разом з "1 хвилина" ділимось рецептом смачних та пишних вареників на кефірі. Страва з полуницею – ідеальний варіант для літнього обіду, чи вечері.

Інгредієнти:

кефір – 250 г;

рослинна олія – 1 ст.л;

сіль – 1 дрібка

борошно – 350 г. + 50 г для припилювання столу;

сода харчова – пів чайної ложки.

полуниця – 400 г;

цукор – 100 г

крохмаль – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

У велику посудину виливаємо кефір, додаємо сіль та олію і перемішуємо. Окремо змішуємо просіяне борошно з содою. Поступово додаємо борошно у кефірну суміш. Замішуємо м’яке та еластичне тісто. Накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо відпочити на 15-20 хвилин. В цей час займемось начинкою. Полуницю добре промиваємо, обриваємо чашолистки. Ріжемо ягоди навпіл або четвертинками. В окремій посудині змішуємо цукор і крохмаль. Формуємо вареники.Стіл посипаємо борошно і ще раз добре обминаємо тісто. Розкочуємо його в тоненький пласт. Вирізаємо кружечки — вирубкою або звичайною склянкою. На кожну заготовку кладемо декілька шматочків полуниці, посипаємо цукрово-крохмальною сумішшю (приблизно пів чайної ложки на вареник). Защипаємо краї. Найкраще такі вареники готувати на пару. Якщо у вас немає пароварки, можна використовувати металевий друшляк, чи іншу металеву конструкцію та встановлювати її поверх киплячої води. На пару вареники готуються 6-7 хвилин. Готові вареники збільшуються в об’ємі та стають дуже пухкими та ніжними.

Готові вареники змащуємо вершковим маслом. Також ми ділились рецептом смачних лінивих вареників з маком.