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Тісто не порветься і не розвариться: рецепт ідеальних вареників з полуницею

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Найсмачніші вареники
Найсмачніші вареники. Фото Смачно24

Це тісто на кефірі просто неймовірне

Ми розповідали, як готувати смачні шоколадні вареники з вишнями. Тепер настав "зірковий час" полуниці.

Разом з "1 хвилина" ділимось рецептом смачних та пишних вареників на кефірі. Страва з полуницею – ідеальний варіант для літнього обіду, чи вечері.

Інгредієнти:

  • кефір – 250 г;
  • рослинна олія – 1 ст.л;
  • сіль – 1 дрібка
  • борошно – 350 г. + 50 г для припилювання столу;
  • сода харчова – пів чайної ложки.
  • полуниця – 400 г;
  • цукор – 100 г
  • крохмаль – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. У велику посудину виливаємо кефір, додаємо сіль та олію і перемішуємо. Окремо змішуємо просіяне борошно з содою. Поступово додаємо борошно у кефірну суміш. Замішуємо м’яке та еластичне тісто.
  2. Накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо відпочити на 15-20 хвилин. В цей час займемось начинкою.
  3. Полуницю добре промиваємо, обриваємо чашолистки. Ріжемо ягоди навпіл або четвертинками. В окремій посудині змішуємо цукор і крохмаль.
  4. Формуємо вареники.Стіл посипаємо борошно і ще раз добре обминаємо тісто. Розкочуємо його в тоненький пласт. Вирізаємо кружечки — вирубкою або звичайною склянкою.
  5. На кожну заготовку кладемо декілька шматочків полуниці, посипаємо цукрово-крохмальною сумішшю (приблизно пів чайної ложки на вареник). Защипаємо краї.
  6. Найкраще такі вареники готувати на пару. Якщо у вас немає пароварки, можна використовувати металевий друшляк, чи іншу металеву конструкцію та встановлювати її поверх киплячої води.
  7. На пару вареники готуються 6-7 хвилин. Готові вареники збільшуються в об’ємі та стають дуже пухкими та ніжними.

Готові вареники змащуємо вершковим маслом. Також ми ділились рецептом смачних лінивих вареників з маком.

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#Вареники #Рецепт #Полуниця