Тісто не порветься і не розвариться: рецепт ідеальних вареників з полуницею
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Це тісто на кефірі просто неймовірне
Ми розповідали, як готувати смачні шоколадні вареники з вишнями. Тепер настав "зірковий час" полуниці.
Разом з "1 хвилина" ділимось рецептом смачних та пишних вареників на кефірі. Страва з полуницею – ідеальний варіант для літнього обіду, чи вечері.
Інгредієнти:
- кефір – 250 г;
- рослинна олія – 1 ст.л;
- сіль – 1 дрібка
- борошно – 350 г. + 50 г для припилювання столу;
- сода харчова – пів чайної ложки.
- полуниця – 400 г;
- цукор – 100 г
- крохмаль – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- У велику посудину виливаємо кефір, додаємо сіль та олію і перемішуємо. Окремо змішуємо просіяне борошно з содою. Поступово додаємо борошно у кефірну суміш. Замішуємо м’яке та еластичне тісто.
- Накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо відпочити на 15-20 хвилин. В цей час займемось начинкою.
- Полуницю добре промиваємо, обриваємо чашолистки. Ріжемо ягоди навпіл або четвертинками. В окремій посудині змішуємо цукор і крохмаль.
- Формуємо вареники.Стіл посипаємо борошно і ще раз добре обминаємо тісто. Розкочуємо його в тоненький пласт. Вирізаємо кружечки — вирубкою або звичайною склянкою.
- На кожну заготовку кладемо декілька шматочків полуниці, посипаємо цукрово-крохмальною сумішшю (приблизно пів чайної ложки на вареник). Защипаємо краї.
- Найкраще такі вареники готувати на пару. Якщо у вас немає пароварки, можна використовувати металевий друшляк, чи іншу металеву конструкцію та встановлювати її поверх киплячої води.
- На пару вареники готуються 6-7 хвилин. Готові вареники збільшуються в об’ємі та стають дуже пухкими та ніжними.
Готові вареники змащуємо вершковим маслом. Також ми ділились рецептом смачних лінивих вареників з маком.