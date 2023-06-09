Гості спершу подумають, що це десерт: секретний рецепт кексів-обманок
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Півгодини – і незвичайна страва готова!
Бажаєте здивувати своїх гостей? Тоді приготуйте ці кекси з "глазур'ю". Але солодким десертом вони з’являться лише до першої проби — насправді це м’ясні кекси з картопляним пюре!
Проста в приготуванні страва за рецептом Shuba — смачніша за звичне м’ясо по-французьки і корисніша за м’ясні зрази. Зацікавились? Тоді беремо продукти та починаємо готувати!
Як приготувати м’ясні кекси з картоплею
Інгредієнти на 6 порцій:
- м’ясний фарш — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- панірувальні сухарі — 1/2 склянки;
- молоко — 1/4 склянки;
- сир твердий — 150 г;
- петрушка — 100 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- картопляне пюре — 100 г;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- сіль, кетчуп, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 200 °С.
- Замочіть панірувальні сухарі в молоці.
- Почистьте картоплю, зваріть, зробіть пюре.
- Овочі почистьте, помийте, дрібно наріжте. Петрушку помийте та подрібніть.
- Розігрійте сковороду та обсмажте овочі в оливковій олії.
- Додайте смажені овочі у фарш, перемішайте. Додайте тертий сир, яйця, сухарі та петрушку. Посоліть та поперчіть, добре перемішайте
- Викладіть суміш у формочки для кексів. Випікайте у духовці протягом 20-25 хвилин. Дістаньте та охолодіть.
- Змастіть кекси кетчупом, прикрасьте картопляним пюре.
До речі, "Телеграф" раніше розповідав, як приготувати картопляне пюре. Вам навіть не знадобиться ні молоко, ні олія.