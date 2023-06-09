Гості спершу подумають, що це десерт: секретний рецепт кексів-обманок

Півгодини – і незвичайна страва готова!

Бажаєте здивувати своїх гостей? Тоді приготуйте ці кекси з "глазур'ю". Але солодким десертом вони з’являться лише до першої проби — насправді це м’ясні кекси з картопляним пюре!

Проста в приготуванні страва за рецептом Shuba — смачніша за звичне м’ясо по-французьки і корисніша за м’ясні зрази. Зацікавились? Тоді беремо продукти та починаємо готувати!

Як приготувати м’ясні кекси з картоплею

Інгредієнти на 6 порцій:

м’ясний фарш — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

панірувальні сухарі — 1/2 склянки;

молоко — 1/4 склянки;

сир твердий — 150 г;

петрушка — 100 г;

яйця курячі — 2 шт.;

картопляне пюре — 100 г;

оливкова олія — 3 ст. л.;

сіль, кетчуп, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 °С. Замочіть панірувальні сухарі в молоці. Почистьте картоплю, зваріть, зробіть пюре. Овочі почистьте, помийте, дрібно наріжте. Петрушку помийте та подрібніть. Розігрійте сковороду та обсмажте овочі в оливковій олії. Додайте смажені овочі у фарш, перемішайте. Додайте тертий сир, яйця, сухарі та петрушку. Посоліть та поперчіть, добре перемішайте Викладіть суміш у формочки для кексів. Випікайте у духовці протягом 20-25 хвилин. Дістаньте та охолодіть. Змастіть кекси кетчупом, прикрасьте картопляним пюре.

До речі, "Телеграф" раніше розповідав, як приготувати картопляне пюре. Вам навіть не знадобиться ні молоко, ні олія.