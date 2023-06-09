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Гості спершу подумають, що це десерт: секретний рецепт кексів-обманок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Таких м’ясних кексів з картоплею ви точно ще не куштували
Таких м’ясних кексів з картоплею ви точно ще не куштували. Фото shuba.life

Півгодини – і незвичайна страва готова!

Бажаєте здивувати своїх гостей? Тоді приготуйте ці кекси з "глазур'ю". Але солодким десертом вони з’являться лише до першої проби — насправді це м’ясні кекси з картопляним пюре!

Проста в приготуванні страва за рецептом Shuba — смачніша за звичне м’ясо по-французьки і корисніша за м’ясні зрази. Зацікавились? Тоді беремо продукти та починаємо готувати!

Як приготувати м’ясні кекси з картоплею

Інгредієнти на 6 порцій:

  • м’ясний фарш — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • панірувальні сухарі — 1/2 склянки;
  • молоко — 1/4 склянки;
  • сир твердий — 150 г;
  • петрушка — 100 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • картопляне пюре — 100 г;
  • оливкова олія — 3 ст. л.;
  • сіль, кетчуп, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 °С.
  2. Замочіть панірувальні сухарі в молоці.
  3. Почистьте картоплю, зваріть, зробіть пюре.
  4. Овочі почистьте, помийте, дрібно наріжте. Петрушку помийте та подрібніть.
  5. Розігрійте сковороду та обсмажте овочі в оливковій олії.
  6. Додайте смажені овочі у фарш, перемішайте. Додайте тертий сир, яйця, сухарі та петрушку. Посоліть та поперчіть, добре перемішайте
  7. Викладіть суміш у формочки для кексів. Випікайте у духовці протягом 20-25 хвилин. Дістаньте та охолодіть.
  8. Змастіть кекси кетчупом, прикрасьте картопляним пюре.

До речі, "Телеграф" раніше розповідав, як приготувати картопляне пюре. Вам навіть не знадобиться ні молоко, ні олія.

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#Рецепт #Кекс #Фарш #Готуємо вдома