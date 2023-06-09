Один інгредієнт — і ви не повернетеся до класичних дерунів: ситість та смак в одному рецепті

Страва, яку ви готуватимете постійно

Дуже хочеться, щоб сніданок був ситним, смачним та швидким у приготуванні. Саме тому кабачкові деруни із сиром – це те, що вам потрібно.

Перед цією стравою за рецептом Shuba важко встояти. У цих дерунах прості уподобання поєднуються один з одним і створюють щось неймовірне. Тож їх обов’язково треба приготувати!

Як приготувати кабачкові деруни з сиром

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

яйця курячі — 1 шт.;

твердий сир — 100 г;

борошно пшеничне — 60 г;

олія соняшникова — 80 мл;

кріп, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Кабачки промийте та натріть на середню тертку. Залишіть на 10 хвилин. Потім відіжміть сік. Сир також натріть на середню тертку. Цибулю та часник очистьте і натріть на дрібну тертку. Покладіть їх у кабачкову масу. Додайте яйце, борошно, сир та подрібнений кріп. Масу необхідно посолити, поперчити та добре перемішати. Нагрійте сковороду з олією і смажте деруни з двох сторін до золотистої скоринки, по 3-4 хвилини з кожного боку.

Смачні та хрумкі кабачкові деруни з сиром будуть доречними також на обід або в якості перекусу. Подавати їх можна просто так або з улюбленим соусом.