Склянка кефіру, борошно та картопля: пиріжки за цим рецептом з’їдять до останньої крихти
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Швидко, ситно, смачно та бюджетно!
Пиріжки — це універсальна страва, яку можна зустріти з зовсім різними начинками. Найчастіше пиріжки готують із картоплею, капустою, вишнями.
Сьогодні приготуємо пиріжки на кефірі з картопляною начинкою за "Бабусиними рецептами". Така страва з хрусткою скоринкою, але м’якою начинкою точно стане вашою улюбленою!
Як приготувати пиріжки з картоплею
Інгредієнти:
- кефір – 250 мл;
- сіль — 1 ч.л.;
- цукор – 1 ст.
- яйця – 1 шт.;
- соняшникова олія – 30 мл;
- борошно — 400 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- картопля відварена – 400 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.
Спосіб приготування:
- У мисці з кефіром потрібно змішати сіль, цукровий пісок та яйце. У суміш необхідно влити олію і знову перемішуємо.
- З’єднати борошно з розпушувачем, додати в кефір і замішати тісто. Залишити під целофаном на 10 хвилин.
- Дрібно нарізати цибулю та обсмажити до золотистого кольору на сковороді з додаванням олії. Картоплю розім’яти в пюре, додати обсмажену цибулю, сіль та чорний мелений перець до свого смаку.
- Тісто розділити на 16 рівних частин, сформувати невеликі кружечки.
- Розкотити кружальця в товсті коржики, викласти в середину кожного по ложці картопляного пюре.
- Защипнути краї тіста у формі трикутника, перевернути пиріжки швом донизу. У сковороді розігріваємо 100 мл олії, викласти до неї пиріжки.
- З обох боків потрібно обсмажити пиріжки до рум’яної скоринки. Зайву олію з випічки можна прибрати за допомогою паперового рушника.
Щоб тісто було пишним, можна додати один з інгредієнтів. Ваші пиріжки тоді не будуть такими, як "підошва"