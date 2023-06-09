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Склянка кефіру, борошно та картопля: пиріжки за цим рецептом з’їдять до останньої крихти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ці пиріжки на кефірі хрумкі зовні і пишні всередині
Ці пиріжки на кефірі хрумкі зовні і пишні всередині. Фото babusyni-retsepty

Швидко, ситно, смачно та бюджетно!

Пиріжки — це універсальна страва, яку можна зустріти з зовсім різними начинками. Найчастіше пиріжки готують із картоплею, капустою, вишнями.

Сьогодні приготуємо пиріжки на кефірі з картопляною начинкою за "Бабусиними рецептами". Така страва з хрусткою скоринкою, але м’якою начинкою точно стане вашою улюбленою!

Як приготувати пиріжки з картоплею

Інгредієнти:

  • кефір – 250 мл;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • цукор – 1 ст.
  • яйця – 1 шт.;
  • соняшникова олія – 30 мл;
  • борошно — 400 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • картопля відварена – 400 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. У мисці з кефіром потрібно змішати сіль, цукровий пісок та яйце. У суміш необхідно влити олію і знову перемішуємо.
  2. З’єднати борошно з розпушувачем, додати в кефір і замішати тісто. Залишити під целофаном на 10 хвилин.
  3. Дрібно нарізати цибулю та обсмажити до золотистого кольору на сковороді з додаванням олії. Картоплю розім’яти в пюре, додати обсмажену цибулю, сіль та чорний мелений перець до свого смаку.
  4. Тісто розділити на 16 рівних частин, сформувати невеликі кружечки.
  5. Розкотити кружальця в товсті коржики, викласти в середину кожного по ложці картопляного пюре.
  6. Защипнути краї тіста у формі трикутника, перевернути пиріжки швом донизу. У сковороді розігріваємо 100 мл олії, викласти до неї пиріжки.
  7. З обох боків потрібно обсмажити пиріжки до рум’яної скоринки. Зайву олію з випічки можна прибрати за допомогою паперового рушника.

Щоб тісто було пишним, можна додати один з інгредієнтів. Ваші пиріжки тоді не будуть такими, як "підошва"

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