Склянка кефіру, борошно та картопля: пиріжки за цим рецептом з’їдять до останньої крихти

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Пиріжки — це універсальна страва, яку можна зустріти з зовсім різними начинками. Найчастіше пиріжки готують із картоплею, капустою, вишнями.

Сьогодні приготуємо пиріжки на кефірі з картопляною начинкою за "Бабусиними рецептами". Така страва з хрусткою скоринкою, але м’якою начинкою точно стане вашою улюбленою!

Як приготувати пиріжки з картоплею

Інгредієнти:

кефір – 250 мл;

сіль — 1 ч.л.;

цукор – 1 ст.

яйця – 1 шт.;

соняшникова олія – 30 мл;

борошно — 400 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

картопля відварена – 400 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.

Спосіб приготування:

У мисці з кефіром потрібно змішати сіль, цукровий пісок та яйце. У суміш необхідно влити олію і знову перемішуємо. З’єднати борошно з розпушувачем, додати в кефір і замішати тісто. Залишити під целофаном на 10 хвилин. Дрібно нарізати цибулю та обсмажити до золотистого кольору на сковороді з додаванням олії. Картоплю розім’яти в пюре, додати обсмажену цибулю, сіль та чорний мелений перець до свого смаку. Тісто розділити на 16 рівних частин, сформувати невеликі кружечки. Розкотити кружальця в товсті коржики, викласти в середину кожного по ложці картопляного пюре. Защипнути краї тіста у формі трикутника, перевернути пиріжки швом донизу. У сковороді розігріваємо 100 мл олії, викласти до неї пиріжки. З обох боків потрібно обсмажити пиріжки до рум’яної скоринки. Зайву олію з випічки можна прибрати за допомогою паперового рушника.

Щоб тісто було пишним, можна додати один з інгредієнтів. Ваші пиріжки тоді не будуть такими, як "підошва"