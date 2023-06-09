Пишні та соковиті котлети тануть у роті: цей рецепт биточків точно захочуть дізнатися все
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Нагодувати смачно сім’ю за півгодини реально
Тільки при згадці про домашні котлети вже відчувається цей запах — здається, що він лунає з кухні. Не дивно, адже котлети – це універсальна м’ясна страва, яку готують та люблять багато хто.
А якщо до страви додати багато овочів та улюблених спецій, котлети будуть ще м’якшими, соковитими та ароматними. Shuba рекомендує для рецепта просто порізати на дрібні кубики курячі грудки або використовувати будь-який фарш до смаку. Виберіть для котлет стиглі помідори та починайте готувати.
Як приготувати курячі котлети з томатами та зеленню
Інгредієнти на 8 порцій:
- куряче філе — 600 г;
- помідори — 50 г;
- перець болгарський червоний – 1 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- борошно пшеничне — 3 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- кріп, пучок — 1 шт.;
- спеції, олія — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Добре промийте куряче філе, очистьте від зайвого жиру та плівок, обсушіть паперовими рушниками. За допомогою гострого ножа наріжте філе на маленькі кубики.
- Промийте та просушіть овочі, наріжте дрібними кубиками. Зелень дрібно порубайте. Складіть усі інгредієнти в одну велику миску.
- Додайте яйця та борошно, посоліть і поперчіть до смаку. Перемішайте до однорідності. За бажанням додайте ложку сметани — це зробить ваше тісто ніжнішим за консистенцією та смаком.
- Розігрійте ложку олії на сковороді. Викладіть столовою ложкою котлетки на сковороду і підсмажте до рум’яної скоринки з обох боків.
Подавайте гарячими з улюбленим картопляним пюре. Смачного!