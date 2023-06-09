Пишні та соковиті котлети тануть у роті: цей рецепт биточків точно захочуть дізнатися все

Нагодувати смачно сім’ю за півгодини реально

Тільки при згадці про домашні котлети вже відчувається цей запах — здається, що він лунає з кухні. Не дивно, адже котлети – це універсальна м’ясна страва, яку готують та люблять багато хто.

А якщо до страви додати багато овочів та улюблених спецій, котлети будуть ще м’якшими, соковитими та ароматними. Shuba рекомендує для рецепта просто порізати на дрібні кубики курячі грудки або використовувати будь-який фарш до смаку. Виберіть для котлет стиглі помідори та починайте готувати.

Як приготувати курячі котлети з томатами та зеленню

Інгредієнти на 8 порцій:

куряче філе — 600 г;

помідори — 50 г;

перець болгарський червоний – 1 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

борошно пшеничне — 3 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

кріп, пучок — 1 шт.;

спеції, олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Добре промийте куряче філе, очистьте від зайвого жиру та плівок, обсушіть паперовими рушниками. За допомогою гострого ножа наріжте філе на маленькі кубики. Промийте та просушіть овочі, наріжте дрібними кубиками. Зелень дрібно порубайте. Складіть усі інгредієнти в одну велику миску. Додайте яйця та борошно, посоліть і поперчіть до смаку. Перемішайте до однорідності. За бажанням додайте ложку сметани — це зробить ваше тісто ніжнішим за консистенцією та смаком. Розігрійте ложку олії на сковороді. Викладіть столовою ложкою котлетки на сковороду і підсмажте до рум’яної скоринки з обох боків.

Подавайте гарячими з улюбленим картопляним пюре. Смачного!