П’ять хвилин — і на вашому столі гора смачного салату: рецепт не змусить вас метатися кухні
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Напрочуд просто і дуже апетитно
Салат із свіжої капусти – це страва, яка готується дуже швидко. Маючи в холодильнику капусту та кілька додаткових інгредієнтів, ви можете не лякатися несподіваних гостей. За кілька хвилин ви зможете створити повноцінний смачний і дуже корисний салат, наповнений величезною кількістю вітамінів.
Салат від "Бабусиних рецептів" буде доречний завжди. Він легкий у приготуванні – з цим упорається навіть дитина. І хоча він складається з досить простих компонентів, але завдяки смачній та пікантній заправці він завжди буде на вашому столі.
Як приготувати салат з капусти
Основні інгредієнти:
- білокачанна капуста (можна замінити пекінсько.) – 500 г;
- морква – 1 шт.;
- огірок – 1 шт.;
- горошок консервований – 250 г;
- кріп – 1 пучок.
Інгредієнти для заправки:
- вода – 30 мл;
- сіль — 1 ч.л.;
- цукор — 2 ч.л.;
- соняшникова олія – 3 ст.л.;
- оцет 9% — 1,5 ст.
Спосіб приготування:
- Дрібно шаткуємо капусту, подрібнюємо на великих різцях тертки моркву.
- Огірок нарізаємо тонкою соломкою, шаткуємо дрібно кріп.
- Видаляємо з консервованого горошку рідину, змішуємо з капустою, кропом, морквою та огірком.
- В окремій мисці змішуємо у воді сіль і цукровий пісок, олію та оцет.
- Заправляємо салат одержаною заправкою, ретельно перемішуємо.
- У цю заправку можна додати чорний мелений перець і улюблені спеції до свого смаку.
З|із | молодої капусти можна приготувати ще один салат. Від такої смачної страви ви точно не зможете відірватися.