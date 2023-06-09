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П’ять хвилин — і на вашому столі гора смачного салату: рецепт не змусить вас метатися кухні

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вітамінний салат із капусти
Вітамінний салат із капусти. Фото babusyni-retsepty

Напрочуд просто і дуже апетитно

Салат із свіжої капусти – це страва, яка готується дуже швидко. Маючи в холодильнику капусту та кілька додаткових інгредієнтів, ви можете не лякатися несподіваних гостей. За кілька хвилин ви зможете створити повноцінний смачний і дуже корисний салат, наповнений величезною кількістю вітамінів.

Салат від "Бабусиних рецептів" буде доречний завжди. Він легкий у приготуванні – з цим упорається навіть дитина. І хоча він складається з досить простих компонентів, але завдяки смачній та пікантній заправці він завжди буде на вашому столі.

Як приготувати салат з капусти

Основні інгредієнти:

  • білокачанна капуста (можна замінити пекінсько.) – 500 г;
  • морква – 1 шт.;
  • огірок – 1 шт.;
  • горошок консервований – 250 г;
  • кріп – 1 пучок.

Інгредієнти для заправки:

  • вода – 30 мл;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • цукор — 2 ч.л.;
  • соняшникова олія – 3 ст.л.;
  • оцет 9% — 1,5 ст.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно шаткуємо капусту, подрібнюємо на великих різцях тертки моркву.
  2. Огірок нарізаємо тонкою соломкою, шаткуємо дрібно кріп.
  3. Видаляємо з консервованого горошку рідину, змішуємо з капустою, кропом, морквою та огірком.
  4. В окремій мисці змішуємо у воді сіль і цукровий пісок, олію та оцет.
  5. Заправляємо салат одержаною заправкою, ретельно перемішуємо.
  6. У цю заправку можна додати чорний мелений перець і улюблені спеції до свого смаку.

З|із | молодої капусти можна приготувати ще один салат. Від такої смачної страви ви точно не зможете відірватися.

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