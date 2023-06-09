Особливий вид задоволення: рецепт молодої картоплі з часником у духовці

Приголомшливе блюдо без особливої метушні на кухні

Про те, як люблять картоплю українці, свідчить кількість її назв: бульба, бараболя, барабурка, крумплі, бобик, болячка, картопля, мандібурка. Як же його не любити, якщо бульба така смачна та поживна?

Але молода картопля – це особливий вид задоволення. Печена молода картопля зі спеціями неймовірно смачна, та й рецепт її приготування від Shuba дуже простий.

Як запекти молоду картоплю з часником

Інгредієнти на 4 порції:

картопля молода — 1 кг;

часник, зубчики — 3 шт.;

олія соняшникова — 45 г;

сіль, перець чорний мелений, зелень, спеції до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно вимийте під проточною водою за допомогою щіточки. Можна коренеплід навіть не чистити. Картопля має бути невеликою, одного сорту та однакової форми. Часник очистьте і пропустіть через прес у піалу, додайте олію, сіль, перець та спеції. Масу перемішайте. Молоду картоплю викладіть на лист, змастіть його заправкою, добре перемішайте і розкладіть одним рівномірним шаром по всій поверхні. Поставте лист у розігріту до 200 градусів духовку на півгодини. У процесі запікання можна перевернути картопля, щоб вона підрум’янилася з усіх боків. Зелень промийте та наріжте. Картоплю викладіть на тарілку та посипте зеленню. Подавайте гарячим.

Подавати таку картоплю до столу можна з легким овочевим салатом. Смачного!