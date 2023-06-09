Особливий вид задоволення: рецепт молодої картоплі з часником у духовці
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Приголомшливе блюдо без особливої метушні на кухні
Про те, як люблять картоплю українці, свідчить кількість її назв: бульба, бараболя, барабурка, крумплі, бобик, болячка, картопля, мандібурка. Як же його не любити, якщо бульба така смачна та поживна?
Але молода картопля – це особливий вид задоволення. Печена молода картопля зі спеціями неймовірно смачна, та й рецепт її приготування від Shuba дуже простий.
Як запекти молоду картоплю з часником
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля молода — 1 кг;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- олія соняшникова — 45 г;
- сіль, перець чорний мелений, зелень, спеції до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю ретельно вимийте під проточною водою за допомогою щіточки. Можна коренеплід навіть не чистити.
- Картопля має бути невеликою, одного сорту та однакової форми.
- Часник очистьте і пропустіть через прес у піалу, додайте олію, сіль, перець та спеції. Масу перемішайте.
- Молоду картоплю викладіть на лист, змастіть його заправкою, добре перемішайте і розкладіть одним рівномірним шаром по всій поверхні.
- Поставте лист у розігріту до 200 градусів духовку на півгодини. У процесі запікання можна перевернути картопля, щоб вона підрум’янилася з усіх боків.
- Зелень промийте та наріжте. Картоплю викладіть на тарілку та посипте зеленню. Подавайте гарячим.
Подавати таку картоплю до столу можна з легким овочевим салатом. Смачного!