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Особливий вид задоволення: рецепт молодої картоплі з часником у духовці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачна і корисна молода картопля з часником у духовці.
Смачна і корисна молода картопля з часником у духовці.. Фото shuba.life

Приголомшливе блюдо без особливої метушні на кухні

Про те, як люблять картоплю українці, свідчить кількість її назв: бульба, бараболя, барабурка, крумплі, бобик, болячка, картопля, мандібурка. Як же його не любити, якщо бульба така смачна та поживна?

Але молода картопля – це особливий вид задоволення. Печена молода картопля зі спеціями неймовірно смачна, та й рецепт її приготування від Shuba дуже простий.

Як запекти молоду картоплю з часником

Інгредієнти на 4 порції:

  • картопля молода — 1 кг;
  • часник, зубчики — 3 шт.;
  • олія соняшникова — 45 г;
  • сіль, перець чорний мелений, зелень, спеції до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю ретельно вимийте під проточною водою за допомогою щіточки. Можна коренеплід навіть не чистити.
  2. Картопля має бути невеликою, одного сорту та однакової форми.
  3. Часник очистьте і пропустіть через прес у піалу, додайте олію, сіль, перець та спеції. Масу перемішайте.
  4. Молоду картоплю викладіть на лист, змастіть його заправкою, добре перемішайте і розкладіть одним рівномірним шаром по всій поверхні.
  5. Поставте лист у розігріту до 200 градусів духовку на півгодини. У процесі запікання можна перевернути картопля, щоб вона підрум’янилася з усіх боків.
  6. Зелень промийте та наріжте. Картоплю викладіть на тарілку та посипте зеленню. Подавайте гарячим.

Подавати таку картоплю до столу можна з легким овочевим салатом. Смачного!

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