Просто посадіть курку на банку: рецепт, який здивує своєю простотою

З цим рецептом впорається навіть недосвідчений кулінар.

Запечену курку дійсно можна назвати однією з найулюбленіших та найпоширеніших страв, які ми готуємо і до святкового столу, і просто на обід для сім’ї чи друзів. Простий рецепт завжди приносить дивовижний результат.

Приготовлене за рецептом Food.oboz м’ясо завжди буде соковитим, а скоринка – хрусткою. До того ж, готове м’ясо настільки ніжне, що легко відокремлюється від кісток.

Як приготувати курку

Інгредієнти:

курка — 1,5 кг;

сіль — до свого смаку;

куркума — до свого смаку;

паприка мелена — до свого смаку;

гострий перець — до свого смаку;

суміш 5 перців — до свого смаку;

лавровий лист — до свого смаку;

чорний перець горошок — до свого смаку;

часник — до свого смаку;

оливкова олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Ретельно помийте курку, витріть зовні та зсередини за допомогою паперових рушників. Надріз біля шиї закрийте за допомогою зубочисток. Щедро натріть курку великою сіллю зовні та зсередини. В окремій тарілці змішайте куркуму, паприку, чорний мелений перець, мелений лавровий лист, натріть куркою. Невелику банку з вузьким горлом до половини наповніть окропом, додайте лавровий лист і суміш перців горошком. Поставте банку у форму для запікання, сюди ж налийте окріп. Після цього курку насадіть на банку. Важливо, щоб вона не торкалася води у формі. Фольгою замотайте крильця птаха, щоб вони не згоріли. Відправте птаха в розігріту до 170 градусів духовку на годину. За 15 хвилин до закінчення приготування курку потрібно змастити соком, що виділився під час запікання. Для приготування соусу пропустіть через прес часник, посоліть і залийте оливковою олією. Ретельно перемішайте, дайте настоятися 10-15 хвилин. Дістаньте курку з духовки, зніміть фольгу та покрийте часниковим соусом. Курка готова.

Подавайте страву гарячим з улюбленим салатом. Смачного!