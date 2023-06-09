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Просто посадіть курку на банку: рецепт, який здивує своєю простотою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Незвичайна курка на банку
Незвичайна курка на банку. Фото etnosoft.com.ua

З цим рецептом впорається навіть недосвідчений кулінар.

Запечену курку дійсно можна назвати однією з найулюбленіших та найпоширеніших страв, які ми готуємо і до святкового столу, і просто на обід для сім’ї чи друзів. Простий рецепт завжди приносить дивовижний результат.

Приготовлене за рецептом Food.oboz м’ясо завжди буде соковитим, а скоринка – хрусткою. До того ж, готове м’ясо настільки ніжне, що легко відокремлюється від кісток.

Як приготувати курку

Інгредієнти:

  • курка — 1,5 кг;
  • сіль — до свого смаку;
  • куркума — до свого смаку;
  • паприка мелена — до свого смаку;
  • гострий перець — до свого смаку;
  • суміш 5 перців — до свого смаку;
  • лавровий лист — до свого смаку;
  • чорний перець горошок — до свого смаку;
  • часник — до свого смаку;
  • оливкова олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Ретельно помийте курку, витріть зовні та зсередини за допомогою паперових рушників. Надріз біля шиї закрийте за допомогою зубочисток.
  2. Щедро натріть курку великою сіллю зовні та зсередини.
  3. В окремій тарілці змішайте куркуму, паприку, чорний мелений перець, мелений лавровий лист, натріть куркою.
  4. Невелику банку з вузьким горлом до половини наповніть окропом, додайте лавровий лист і суміш перців горошком.
  5. Поставте банку у форму для запікання, сюди ж налийте окріп.
  6. Після цього курку насадіть на банку. Важливо, щоб вона не торкалася води у формі.
  7. Фольгою замотайте крильця птаха, щоб вони не згоріли.
  8. Відправте птаха в розігріту до 170 градусів духовку на годину. За 15 хвилин до закінчення приготування курку потрібно змастити соком, що виділився під час запікання.
  9. Для приготування соусу пропустіть через прес часник, посоліть і залийте оливковою олією. Ретельно перемішайте, дайте настоятися 10-15 хвилин.
  10. Дістаньте курку з духовки, зніміть фольгу та покрийте часниковим соусом. Курка готова.

Подавайте страву гарячим з улюбленим салатом. Смачного!

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