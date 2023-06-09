Просто посадіть курку на банку: рецепт, який здивує своєю простотою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
З цим рецептом впорається навіть недосвідчений кулінар.
Запечену курку дійсно можна назвати однією з найулюбленіших та найпоширеніших страв, які ми готуємо і до святкового столу, і просто на обід для сім’ї чи друзів. Простий рецепт завжди приносить дивовижний результат.
Приготовлене за рецептом Food.oboz м’ясо завжди буде соковитим, а скоринка – хрусткою. До того ж, готове м’ясо настільки ніжне, що легко відокремлюється від кісток.
Як приготувати курку
Інгредієнти:
- курка — 1,5 кг;
- сіль — до свого смаку;
- куркума — до свого смаку;
- паприка мелена — до свого смаку;
- гострий перець — до свого смаку;
- суміш 5 перців — до свого смаку;
- лавровий лист — до свого смаку;
- чорний перець горошок — до свого смаку;
- часник — до свого смаку;
- оливкова олія — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Ретельно помийте курку, витріть зовні та зсередини за допомогою паперових рушників. Надріз біля шиї закрийте за допомогою зубочисток.
- Щедро натріть курку великою сіллю зовні та зсередини.
- В окремій тарілці змішайте куркуму, паприку, чорний мелений перець, мелений лавровий лист, натріть куркою.
- Невелику банку з вузьким горлом до половини наповніть окропом, додайте лавровий лист і суміш перців горошком.
- Поставте банку у форму для запікання, сюди ж налийте окріп.
- Після цього курку насадіть на банку. Важливо, щоб вона не торкалася води у формі.
- Фольгою замотайте крильця птаха, щоб вони не згоріли.
- Відправте птаха в розігріту до 170 градусів духовку на годину. За 15 хвилин до закінчення приготування курку потрібно змастити соком, що виділився під час запікання.
- Для приготування соусу пропустіть через прес часник, посоліть і залийте оливковою олією. Ретельно перемішайте, дайте настоятися 10-15 хвилин.
- Дістаньте курку з духовки, зніміть фольгу та покрийте часниковим соусом. Курка готова.
Подавайте страву гарячим з улюбленим салатом. Смачного!