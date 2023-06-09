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Кавового пирога з шоколадом та черешнею за цим рецептом ніколи не буде багато

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кавовий пиріг з черешнею та шоколадом — найкраща сезонна випічка
Кавовий пиріг з черешнею та шоколадом — найкраща сезонна випічка. Фото shuba.life

Спробуйте — і вас за вуха не відтягнеш

Стартував сезон черешні та випічка з цією ягодою просто неймовірна. Кавовий пиріг з додаванням шоколаду та черешні — знахідка для любителів смаколиків.

Вишуканий пиріг із соковитою кисло-солодкою ягодою за рецептом Shuba додасть бадьорості та свіжості під час чаювання. Додайте шоколадну глазур або зі збитих вершків та насолоджуйтесь.

Як приготувати кавовий пиріг з черешнею та шоколадом

Інгредієнти на 8 порцій:

  • масло вершкове — 115 г;
  • цукор — 150 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • борошно пшеничне — 250 г;
  • сода харчова — 0.5 ч. л.;
  • черешня — 150 г;
  • шоколад чорний — 100 г;
  • розчинна кава — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Добре помийте черешню, видаліть кісточки. Розігрійте духовку до 180°C.
  2. Розтопіть вершкове масло|мастило| і злегка остудіть до теплого стану. Додайте цукор і перемішайте яйця до однорідності.
  3. Просійте борошно, змішайте з розчинною кавою та содою. Потім з’єднайте сухі інгредієнти з рідкими до однорідності.
  4. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і викладіть тісто. Далі викладіть черешню та крупно нарізаний шоколад.
  5. Випікайте пиріг із черешнею 25-35 хвилин. Потім дістаньте та остудіть у формі та подавайте.

Додайте один інгредієнт і ви зможете насолоджуватися випічкою довгий час. Смачного!

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