Кавового пирога з шоколадом та черешнею за цим рецептом ніколи не буде багато
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Спробуйте — і вас за вуха не відтягнеш
Стартував сезон черешні та випічка з цією ягодою просто неймовірна. Кавовий пиріг з додаванням шоколаду та черешні — знахідка для любителів смаколиків.
Вишуканий пиріг із соковитою кисло-солодкою ягодою за рецептом Shuba додасть бадьорості та свіжості під час чаювання. Додайте шоколадну глазур або зі збитих вершків та насолоджуйтесь.
Як приготувати кавовий пиріг з черешнею та шоколадом
Інгредієнти на 8 порцій:
- масло вершкове — 115 г;
- цукор — 150 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- борошно пшеничне — 250 г;
- сода харчова — 0.5 ч. л.;
- черешня — 150 г;
- шоколад чорний — 100 г;
- розчинна кава — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Добре помийте черешню, видаліть кісточки. Розігрійте духовку до 180°C.
- Розтопіть вершкове масло|мастило| і злегка остудіть до теплого стану. Додайте цукор і перемішайте яйця до однорідності.
- Просійте борошно, змішайте з розчинною кавою та содою. Потім з’єднайте сухі інгредієнти з рідкими до однорідності.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом і викладіть тісто. Далі викладіть черешню та крупно нарізаний шоколад.
- Випікайте пиріг із черешнею 25-35 хвилин. Потім дістаньте та остудіть у формі та подавайте.
Додайте один інгредієнт і ви зможете насолоджуватися випічкою довгий час. Смачного!