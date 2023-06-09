Кавового пирога з шоколадом та черешнею за цим рецептом ніколи не буде багато

Спробуйте — і вас за вуха не відтягнеш

Стартував сезон черешні та випічка з цією ягодою просто неймовірна. Кавовий пиріг з додаванням шоколаду та черешні — знахідка для любителів смаколиків.

Вишуканий пиріг із соковитою кисло-солодкою ягодою за рецептом Shuba додасть бадьорості та свіжості під час чаювання. Додайте шоколадну глазур або зі збитих вершків та насолоджуйтесь.

Як приготувати кавовий пиріг з черешнею та шоколадом

Інгредієнти на 8 порцій:

масло вершкове — 115 г;

цукор — 150 г;

яйця курячі — 2 шт.;

борошно пшеничне — 250 г;

сода харчова — 0.5 ч. л.;

черешня — 150 г;

шоколад чорний — 100 г;

розчинна кава — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Добре помийте черешню, видаліть кісточки. Розігрійте духовку до 180°C. Розтопіть вершкове масло|мастило| і злегка остудіть до теплого стану. Додайте цукор і перемішайте яйця до однорідності. Просійте борошно, змішайте з розчинною кавою та содою. Потім з’єднайте сухі інгредієнти з рідкими до однорідності. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і викладіть тісто. Далі викладіть черешню та крупно нарізаний шоколад. Випікайте пиріг із черешнею 25-35 хвилин. Потім дістаньте та остудіть у формі та подавайте.

Додайте один інгредієнт і ви зможете насолоджуватися випічкою довгий час. Смачного!