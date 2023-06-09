Ситна намазка на бутерброди за копійки: п’ять хвилин — і готово

І для перекусу, і до святкового столу

Намазки на бутерброди просто рятують у випадку, якщо потрібно дуже швидко вигадати смачний перекус або закуску для гостей. Якщо ви вже куштували легку пасту зі шпротами, зверніть увагу на цей рецепт бюджетної намазки з сиром та морквою.

Коли куштуєш її, то аж не віриться, що страва приготована з таких простих продуктів. Її смак неймовірний — сир та часник ідеально поєднуються, а морква додає хрумкої неповторної соковитості. Можна просто мастити на хліб, а можна ще трішки заморочитись і підсмажити гріночки.

Інгредієнти:

2 морквини

2 плавлені сирки

2 столові ложки майонезу

3-4 зубчики часнику

до смаку солі та перцю

Спосіб приготування:

На дрібну тертку подрібнюємо сиру моркву та сирки. Ріжемо або тремо на тертці часник. Все складаємо в одну посудину. Додаємо спеції, майонез та перемішуємо.

Це неймовірна намазка, що підійде навіть до святкового столу. Можна наперед наготувати більше і до 12 годин зберігати в холодильнику, а вже потім, безпосередньо перед подачею, намастити страву на хліб. Також ми розповідали, як готувати смачний рулет з грибами.