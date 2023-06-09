Ситна намазка на бутерброди за копійки: п’ять хвилин — і готово
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І для перекусу, і до святкового столу
Намазки на бутерброди просто рятують у випадку, якщо потрібно дуже швидко вигадати смачний перекус або закуску для гостей. Якщо ви вже куштували легку пасту зі шпротами, зверніть увагу на цей рецепт бюджетної намазки з сиром та морквою.
Коли куштуєш її, то аж не віриться, що страва приготована з таких простих продуктів. Її смак неймовірний — сир та часник ідеально поєднуються, а морква додає хрумкої неповторної соковитості. Можна просто мастити на хліб, а можна ще трішки заморочитись і підсмажити гріночки.
Інгредієнти:
- 2 морквини
- 2 плавлені сирки
- 2 столові ложки майонезу
- 3-4 зубчики часнику
- до смаку солі та перцю
Спосіб приготування:
- На дрібну тертку подрібнюємо сиру моркву та сирки. Ріжемо або тремо на тертці часник.
- Все складаємо в одну посудину. Додаємо спеції, майонез та перемішуємо.
Це неймовірна намазка, що підійде навіть до святкового столу. Можна наперед наготувати більше і до 12 годин зберігати в холодильнику, а вже потім, безпосередньо перед подачею, намастити страву на хліб. Також ми розповідали, як готувати смачний рулет з грибами.