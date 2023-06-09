Ви такого ще не куштували: всі спитають у вас рецепт цього полуничного супу

Ідеальний солодкий перекус у спеку

Коли ми думаємо про гаспачо, то завжди уявляємо традиційний холодний томатний суп. Але за цією ж технікою можна готувати фруктові страви на кшталт персикового гаспачо. Спробуємо приготувати солодкий суп з сезонної полуниці.

На смак це щось середнє між ягідним смузі та полуничним морозивом. Цей суп неймовірно просто готується, зате виглядає він дуже ефектно. Рецептом поділились на Shuba.life.

Інгредієнти:

Полуниця — 350 г

Грецький йогурт — 200 г

Вино Riesling — 100 мл

Цукор

Спосіб приготування:

Полуницю миємо та сушимо, видаляємо плодоніжки. Кришимо на середні шматочки. Викладаємо в блендер. Додаємо грецький йогурт, цукор і рислінг. Збиваємо до однорідності. Потім накрийте та охолодіть полуничний суп протягом двох годин перед подачею. Викладаємо в миски порізані ягоди. Заливаємо полуничним пюре.

Можна викласти зверху кульку морозива і прикрасити мигдалевими пелюстками. Також, щоб не охолоджувати суп, можна перебити заморожену полуницю або додати трохи льоду. Також частину полуниці можна замінити іншими ягодами, ананасом або манго. Також ми розповідали, як готувати полуничне желе.