Неможливе можливе: рецепт солодкої випічки з кабачків
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Такого незвичайного десерту ви ще не пробували.
Хто з господарок не думав про те, як приготувати смачну випічку чи приголомшити гостей незвичайним десертом? Як правило, господині-початківці купують гори дорогих продуктів, щиро вважаючи, що чим дорожчі інгредієнти — тим смачнішою вийде випічка.
Ніжний, соковитий, ароматний та такий смачний солодкий кабачковий кекс з тонкими нотками та кислинкою лимона за рецептом Shuba підніме вам настрій на весь день. Секрет його смаку – у грецькому йогурті та соку лимона з цедрою. Вівсяне борошно покращить текстуру випічки і зробить її більш вологою. Спробуйте приготувати таку смачну страву і ви переконаєтеся, що її можна приготувати з недорогих продуктів.
Як приготувати лимонно-кабачковий кекс
Інгредієнти на 6 порцій:
- кабачки — 110 г;
- грецький йогурт — 115 г;
- лимон, цедра — 2 ст. л.;
- лимон, сік — 2 ст. л.;
- яйця курячі — 1 шт.;
- олія кокосова — 60 мл;
- мед — 40 г;
- цукор — 90 г;
- борошно вівсяне — 50 г;
- борошно пшеничне — 200 г;
- сода харчова — 5 г;
- розпушувач — 1/4 ч. л.;
- сіль — 2 г.
Спосіб приготування:
- Натріть кабачки.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Злегка змастіть і посипте борошном форму для кексу або хліба.
- У мисці змішайте грецький йогурт, лимонну цедру, лимонний сік, яйце, кокосове масло, мед та цукор. Перемішайте із кабачком.
- В окремій мисці змішайте вівсяне борошно та пшеничне борошно, харчову соду, розпушувач і сіль. Додайте суху суміш до вологої та перемішайте, але не заважайте надто довго. Надмірне перемішування призведе до отримання надто щільного м’якуша. Вилийте суміш у підготовлену форму.
- Випікайте 40-50 хвилин або поки зубочистка, вставлена в центр, не вийде чистою і кекс не почне трохи відставати від боків.
- Якщо потрібно, накрийте зверху фольгою, щоб верх не перепік. Вийміть із духовки, дайте трохи охолонути, а потім переверніть на тарілку.
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