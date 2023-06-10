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Неможливе можливе: рецепт солодкої випічки з кабачків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смак кексу ви запам’ятаєте назавжди
Смак кексу ви запам’ятаєте назавжди. Фото shuba.life

Такого незвичайного десерту ви ще не пробували.

Хто з господарок не думав про те, як приготувати смачну випічку чи приголомшити гостей незвичайним десертом? Як правило, господині-початківці купують гори дорогих продуктів, щиро вважаючи, що чим дорожчі інгредієнти — тим смачнішою вийде випічка.

Ніжний, соковитий, ароматний та такий смачний солодкий кабачковий кекс з тонкими нотками та кислинкою лимона за рецептом Shuba підніме вам настрій на весь день. Секрет його смаку – у грецькому йогурті та соку лимона з цедрою. Вівсяне борошно покращить текстуру випічки і зробить її більш вологою. Спробуйте приготувати таку смачну страву і ви переконаєтеся, що її можна приготувати з недорогих продуктів.

Як приготувати лимонно-кабачковий кекс

Інгредієнти на 6 порцій:

  • кабачки — 110 г;
  • грецький йогурт — 115 г;
  • лимон, цедра — 2 ст. л.;
  • лимон, сік — 2 ст. л.;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • олія кокосова — 60 мл;
  • мед — 40 г;
  • цукор — 90 г;
  • борошно вівсяне — 50 г;
  • борошно пшеничне — 200 г;
  • сода харчова — 5 г;
  • розпушувач — 1/4 ч. л.;
  • сіль — 2 г.

Спосіб приготування:

  1. Натріть кабачки.
  2. Розігрійте духовку до 180 градусів. Злегка змастіть і посипте борошном форму для кексу або хліба.
  3. У мисці змішайте грецький йогурт, лимонну цедру, лимонний сік, яйце, кокосове масло, мед та цукор. Перемішайте із кабачком.
  4. В окремій мисці змішайте вівсяне борошно та пшеничне борошно, харчову соду, розпушувач і сіль. Додайте суху суміш до вологої та перемішайте, але не заважайте надто довго. Надмірне перемішування призведе до отримання надто щільного м’якуша. Вилийте суміш у підготовлену форму.
  5. Випікайте 40-50 хвилин або поки зубочистка, вставлена в центр, не вийде чистою і кекс не почне трохи відставати від боків.
  6. Якщо потрібно, накрийте зверху фольгою, щоб верх не перепік. Вийміть із духовки, дайте трохи охолонути, а потім переверніть на тарілку.

Для цього десерту можна приготувати шоколадну глазур. Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно обирати шоколад.

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