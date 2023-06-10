Як готують суп шведські бабусі: простий рецепт овочевого супу

Не встигнете проковтнутись, а страва готова

Ми вже багато разів готували наші традиційні супи та улюблені борщі. Чи цікаво, які перші страви готують шведські бабусі для своїх дітей?

Саме такий суп сьогодні за рецептом Shuba і приготуємо. Енгамат — проста і корисна перша страва зі Швеції. Це класичний вершковий овочевий суп з великою кількістю корисних овочів, таких як морква, картопля, цибуля, цвітна капуста, шпинат та зелений горошок. Його можна трошки змінити на ваш смак: наприклад, посипати нарізаною петрушкою або смаженим насінням гарбуза або соняшника, також за бажанням можна додати ложку грецького йогурту.

Як приготувати енгамат — шведський овочевий суп

Інгредієнти на 4 порції:

цвітна капуста — 250 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

картопля — 4 шт.;

заморожений зелений горошок – 150 г;

шпинат — 100 г;

борошно пшеничне — 20 г;

молоко — 200 мл;

яйце куряче, жовток — 2 шт.;

вершки – 100 мл;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Овочі очистьте та помийте. Цвітну капусту розберіть на суцвіття. Картоплю наріжте кубиками, морква — соломкою. Доведіть до кипіння 1,5 л води, покладіть цибулю, шматочки картоплі та моркви. Посолити та варити після закипання 15 хвилин. Потім додайте цвітну капусту, зелений горошок, лавровий лист і проваріть 7 хвилин. Борошно розведіть молоком і влийте в суп, додайте нарізаний шпинат і варіть 3 хвилини. Збийте жовтки та вершки разом, посоліть, поперчіть і влийте, помішуючи, в суп. Посипте подрібненою зеленню і зніміть з вогню.

Такий суп добре поєднується зі свіжоспеченим домашнім хлібом. Смачного!