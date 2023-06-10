Поки полуниця у розпалі: цей рецепт бісквітного рулету не змусить вас бігати по кухні

Рецепт ідеальний тим, що ягоди можна міняти за своїм смаком, фантазією та їх сезонністю.

Сезон полуниці у самому розпалі і потрібно використати цю можливість. Якщо ви хочете чогось новенького, полуничний рулет вам сподобається.

Цей легкий десерт за рецептом "Це Смак" виглядає просто шикарно, а смак складно передати словами. Повітряний бісквіт відмінно поєднується з солодким кремом. Спробуйте раз – і ви полюбите цю смакоту!

Як приготувати полуничний десерт

Інгредієнти на 5 порцій:

пшеничне борошно — 120 г;

яйце – 4 шт.;

цукор – 200 г;

крохмаль – 1 ст. л.;

какао-порошок – 1 ст. л.;

полуниця – 500 г;

желатин – 1 ст. л.;

вершки – 200 мл.

Спосіб приготування:

Залийте желатин холодною водою 1:6. Залишіть набухати. Збийте яйця зі 100 г цукру в пишну білу піну. Окремо змішайте борошно, крохмаль та какао. Тепер акуратно просійте цю суміш у яєчну масу, замісіть тісто. Застеліть лист пергаментом і викладіть на нього тісто. Випікайте в розігрітій до 180°С духовці 15 хвилин|мінути|. Після приготування відразу зніміть бісквіт пергаменту і залиште остигати. Решту цукру і 300 г полуниці подрібніть до стану пюре в блендері. Підігрійте замочений желатин, щоб повністю розчинився. Додайте його в полуничну масу та перемішайте. Попередньо охолоджені вершки збийте до пишності та з’єднайте з полуничним пюре. Нанесіть полуничний крем на бісквіт, викладіть нарізану полуницю, що залишилася, і скрутіть рулет.

Якщо у вас залишилося небагато крему, прикрасьте зверху рулет. Надішліть десерт в холодильник на кілька годин для просочування. А в цей час можна приготувати собі вишуканий коктейль Rossini.