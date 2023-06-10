Рус

Поки полуниця у розпалі: цей рецепт бісквітного рулету не змусить вас бігати по кухні

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Швидко та смачно – ось девіз цього полуничного десерту
Швидко та смачно – ось девіз цього полуничного десерту. Фото cesmak.info

Рецепт ідеальний тим, що ягоди можна міняти за своїм смаком, фантазією та їх сезонністю.

Сезон полуниці у самому розпалі і потрібно використати цю можливість. Якщо ви хочете чогось новенького, полуничний рулет вам сподобається.

Цей легкий десерт за рецептом "Це Смак" виглядає просто шикарно, а смак складно передати словами. Повітряний бісквіт відмінно поєднується з солодким кремом. Спробуйте раз – і ви полюбите цю смакоту!

Як приготувати полуничний десерт

Інгредієнти на 5 порцій:

  • пшеничне борошно — 120 г;
  • яйце – 4 шт.;
  • цукор – 200 г;
  • крохмаль – 1 ст. л.;
  • какао-порошок – 1 ст. л.;
  • полуниця – 500 г;
  • желатин – 1 ст. л.;
  • вершки – 200 мл.

Спосіб приготування:

  1. Залийте желатин холодною водою 1:6. Залишіть набухати.
  2. Збийте яйця зі 100 г цукру в пишну білу піну.
  3. Окремо змішайте борошно, крохмаль та какао. Тепер акуратно просійте цю суміш у яєчну масу, замісіть тісто.
  4. Застеліть лист пергаментом і викладіть на нього тісто. Випікайте в розігрітій до 180°С духовці 15 хвилин|мінути|. Після приготування відразу зніміть бісквіт пергаменту і залиште остигати.
  5. Решту цукру і 300 г полуниці подрібніть до стану пюре в блендері.
  6. Підігрійте замочений желатин, щоб повністю розчинився. Додайте його в полуничну масу та перемішайте.
  7. Попередньо охолоджені вершки збийте до пишності та з’єднайте з полуничним пюре.
  8. Нанесіть полуничний крем на бісквіт, викладіть нарізану полуницю, що залишилася, і скрутіть рулет.

Якщо у вас залишилося небагато крему, прикрасьте зверху рулет. Надішліть десерт в холодильник на кілька годин для просочування. А в цей час можна приготувати собі вишуканий коктейль Rossini.

Теги:
#Рецепт #Полуниця #Випічка #Десерт #Бісквіт #Готуємо вдома