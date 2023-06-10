Поки полуниця у розпалі: цей рецепт бісквітного рулету не змусить вас бігати по кухні
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Рецепт ідеальний тим, що ягоди можна міняти за своїм смаком, фантазією та їх сезонністю.
Сезон полуниці у самому розпалі і потрібно використати цю можливість. Якщо ви хочете чогось новенького, полуничний рулет вам сподобається.
Цей легкий десерт за рецептом "Це Смак" виглядає просто шикарно, а смак складно передати словами. Повітряний бісквіт відмінно поєднується з солодким кремом. Спробуйте раз – і ви полюбите цю смакоту!
Як приготувати полуничний десерт
Інгредієнти на 5 порцій:
- пшеничне борошно — 120 г;
- яйце – 4 шт.;
- цукор – 200 г;
- крохмаль – 1 ст. л.;
- какао-порошок – 1 ст. л.;
- полуниця – 500 г;
- желатин – 1 ст. л.;
- вершки – 200 мл.
Спосіб приготування:
- Залийте желатин холодною водою 1:6. Залишіть набухати.
- Збийте яйця зі 100 г цукру в пишну білу піну.
- Окремо змішайте борошно, крохмаль та какао. Тепер акуратно просійте цю суміш у яєчну масу, замісіть тісто.
- Застеліть лист пергаментом і викладіть на нього тісто. Випікайте в розігрітій до 180°С духовці 15 хвилин|мінути|. Після приготування відразу зніміть бісквіт пергаменту і залиште остигати.
- Решту цукру і 300 г полуниці подрібніть до стану пюре в блендері.
- Підігрійте замочений желатин, щоб повністю розчинився. Додайте його в полуничну масу та перемішайте.
- Попередньо охолоджені вершки збийте до пишності та з’єднайте з полуничним пюре.
- Нанесіть полуничний крем на бісквіт, викладіть нарізану полуницю, що залишилася, і скрутіть рулет.
Якщо у вас залишилося небагато крему, прикрасьте зверху рулет. Надішліть десерт в холодильник на кілька годин для просочування. А в цей час можна приготувати собі вишуканий коктейль Rossini.