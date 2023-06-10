Їсти будете всю зиму: перевірений рецепт маринованих помідорів
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Цей рецепт завжди виходить!
На сьогоднішній день існують сотні рецептів маринованих помідорів. Хтось додає в маринад гірчицю, хтось — насіння кропу. Є рецепти з додаванням меду, селери, кореня хрону і навіть соєвого соусу. Проте в основі всіх цих рецептів лежить старий, добрий та перевірений роками класичний рецепт.
Саме з таким рецептом ми із "СОДа" хочемо вас познайомити. Спробуйте – і ваші помідори вийдуть смачними та ароматними. Така закуска підійде до будь-якої страви.
Як замаринувати помідори на зиму без оцту
Інгредієнти:
- помідори;
- лавровий лист;
- перець запашний;
- листя чорної смородини.
Інгредієнти для маринаду:
- 3 л води;
- 100 г солі;
- 450 г цукру;
- 1 ч. л. лимонної кислоти.
Спосіб приготування:
- На дно кожної 3-х літрової банки покласти 2 лаврові листки, пару горошин перцю і 3-4 листочки чорної смородини. Потім щільно укласти помідори. Залити банки дати окропом постояти протягом 15-20 хвилин під кришками.
- Воду злити, знову закип’ятити, додати спеції для маринаду, дати ще хвилинку залишити і відразу залити помідори.
- Закотити банки, перевернути та укутати до охолодження.
Помідори виходять хрусткими, з натуральним ароматом та смаком. Вони чудово підійдуть до будь-яких страв.