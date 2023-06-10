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Їсти будете всю зиму: перевірений рецепт маринованих помідорів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі помідори взимку дуже виручать
Такі помідори взимку дуже виручать. Фото jisty.com.ua

Цей рецепт завжди виходить!

На сьогоднішній день існують сотні рецептів маринованих помідорів. Хтось додає в маринад гірчицю, хтось — насіння кропу. Є рецепти з додаванням меду, селери, кореня хрону і навіть соєвого соусу. Проте в основі всіх цих рецептів лежить старий, добрий та перевірений роками класичний рецепт.

Саме з таким рецептом ми із "СОДа" хочемо вас познайомити. Спробуйте – і ваші помідори вийдуть смачними та ароматними. Така закуска підійде до будь-якої страви.

Як замаринувати помідори на зиму без оцту

Інгредієнти:

  • помідори;
  • лавровий лист;
  • перець запашний;
  • листя чорної смородини.

Інгредієнти для маринаду:

  • 3 л води;
  • 100 г солі;
  • 450 г цукру;
  • 1 ч. л. лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

  1. На дно кожної 3-х літрової банки покласти 2 лаврові листки, пару горошин перцю і 3-4 листочки чорної смородини. Потім щільно укласти помідори. Залити банки дати окропом постояти протягом 15-20 хвилин під кришками.
  2. Воду злити, знову закип’ятити, додати спеції для маринаду, дати ще хвилинку залишити і відразу залити помідори.
  3. Закотити банки, перевернути та укутати до охолодження.

Помідори виходять хрусткими, з натуральним ароматом та смаком. Вони чудово підійдуть до будь-яких страв.

Теги:
#Рецепт #Мариновані огірки #Готуємо вдома