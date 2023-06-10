Як у діда: найкращий спосіб засолювання сала

Ароматне, пряне — перед таким салом ніхто не встоїть

Ми розповідали, як правильно зберігати сало. Тепер ділимось базовим рецептом засолювання сала. Тут немає нічого зайвого, що можна прибрати або замінити — лише саме сало, сіль і часник.

Саме останній інгредієнт ділиться з готовим продуктом і апетитним ароматом, і яскравим смаком. Як засолити сало, розповіли на порталі "Пляшка".

Інгредієнти:

Сало – 0,5 кг;

Часник – 1 невелика головка;

Сіль – 8-10 ст. л.

Спосіб приготування:

Готуємо часник — очищаємо і нарізаємо його слайсами товщиною у 2-3 мм. Зачищаємо від плівок шматочок сала. Миємо його і насухо витираємо паперовими рушниками. Отримуємо підготовлений брусочок сала. Робимо у ньому глибокі надрізи, залишаючи 2-3 сантиметри цілими. Можна розрізати тільки вздовж або тільки поперек, або ж робити і ті, і інші надрізи. Щедро засипаємо в надрізи сіль. Закладаємо туди слайси часнику в 1-2 ряди. Обираємо контейнер, трошки більший за шматок сала. Засипаємо дно контейнера сіллю. Кладемо на соляний шар шматочок сала. Засипаємо сіль зверху і з боків сала. Можна обійтись і без контейнера — солити в целофановому пакеті. Сало залишаємо в холодильнику дня на 2-3. Після цього перекладаємо в морозильну камеру для зберігання. Сало вже можна їсти.

Часник з сала теж виходить дуже смачним. Перед вживанням ножем знімаємо з сала шар солі. Продукт виходить ніжним — наріжте його тоненько і покладіть на скибочку житнього хліба — буде неймовірно смачно. Ми розповідали, як готувати суперсмачне італійське масло з в’яленими томатами.