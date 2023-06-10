За ці кружальця домашні влаштують бій: цей рецепт маринованих кабачків змусить вас забути інші
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Незвичайна закуска підкорить серце кожного члена сім’ї
Щоб цілу зиму насолоджуватися смачною закускою, пропонуємо вам простий рецепт маринованих кабачків. Ця універсальна закуска консервована буде доречна і на святковому столі, і на сімейній вечері.
За ці кружечки за рецептом Shuba близькі точно влаштують бій, адже кабачки чудово хрумтять, у них цікавий пікантний смак і аромат. Спробуйте і ви не пошкодуєте!
Як приготувати мариновані кабачки кружальцями.
Інгредієнти на 10 порцій:
- вода — 1 л;
- кабачки — 1 кг;
- лавровий лист — 4 шт.;
- перець чорний, горошок – 1 г;
- гвоздика — 4 шт.;
- білий винний оцет — 200 мл;
- цукор — 50 г;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Помийте кабачки, обсушіть на рушник, відріжте кінці та наріжте кружальцями. Цукіні добре помийте, обсушіть і наріжте тонкими кружальцями 5-7 мм.
- Банки простерилізуйте, а прокип’ятіть кришки до 5 хвилин. Покладіть у кожну банку кілька горошин перцю, гвоздику та лавровий лист. Зверху викладіть кабачкові кружечки.
- Залийте все окропом, накрийте кришками та залиште так на 5 хвилин. Потім злити воду в каструлю, додати сіль і цукор, поставити на вогонь і довести до кипіння. Як тільки закипить, зніміть з вогню і додайте оцет, перемішайте і залийте маринадом банки з кабачками.
- Закатайте кришками, переверніть та укутайте до повного застигання. Потім заберіть у підвал або холодильник на зберігання.
Скористайтеся порадами "Телеграфа", як стерилізувати банки для заготівлі на зиму. Не парою єдиною можна цим зробити!