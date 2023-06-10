За ці кружальця домашні влаштують бій: цей рецепт маринованих кабачків змусить вас забути інші

Незвичайна закуска підкорить серце кожного члена сім’ї

Щоб цілу зиму насолоджуватися смачною закускою, пропонуємо вам простий рецепт маринованих кабачків. Ця універсальна закуска консервована буде доречна і на святковому столі, і на сімейній вечері.

За ці кружечки за рецептом Shuba близькі точно влаштують бій, адже кабачки чудово хрумтять, у них цікавий пікантний смак і аромат. Спробуйте і ви не пошкодуєте!

Як приготувати мариновані кабачки кружальцями.

Інгредієнти на 10 порцій:

вода — 1 л;

кабачки — 1 кг;

лавровий лист — 4 шт.;

перець чорний, горошок – 1 г;

гвоздика — 4 шт.;

білий винний оцет — 200 мл;

цукор — 50 г;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помийте кабачки, обсушіть на рушник, відріжте кінці та наріжте кружальцями. Цукіні добре помийте, обсушіть і наріжте тонкими кружальцями 5-7 мм. Банки простерилізуйте, а прокип’ятіть кришки до 5 хвилин. Покладіть у кожну банку кілька горошин перцю, гвоздику та лавровий лист. Зверху викладіть кабачкові кружечки. Залийте все окропом, накрийте кришками та залиште так на 5 хвилин. Потім злити воду в каструлю, додати сіль і цукор, поставити на вогонь і довести до кипіння. Як тільки закипить, зніміть з вогню і додайте оцет, перемішайте і залийте маринадом банки з кабачками. Закатайте кришками, переверніть та укутайте до повного застигання. Потім заберіть у підвал або холодильник на зберігання.

Скористайтеся порадами "Телеграфа", як стерилізувати банки для заготівлі на зиму. Не парою єдиною можна цим зробити!