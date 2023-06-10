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Дуже простий рецепт: здивуйте близьких імбирним морозивом

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже смачний десерт для любителів імбиру
Дуже смачний десерт для любителів імбиру. Фото smachno.ua

Прянощі надають десерту неймовірного присмаку

Ми розповідали, як готувати полуничне морозиво. Тепер ділимось незвичним рецептом десерту — з імбирем та лимонною цедрою.

Найкращий плюс домашнього морозива — ви точно знаєте, що туди поклали, і з яких продуктів воно приготоване. Рецептом поділились на Smachno.ua. З девайсів потрібен лише блендер.

Інгредієнти:

  • Молоко незбиране — 600 г
  • Цукор - 150 г
  • Яєчні жовтки — 6 шт
  • Борошно — 2 ч. л.
  • Корінь імбиру, тертий — 30 г
  • Цедра лимона — 1 ч.л.
  • М'ятний лікер — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. На дрібній тертці натираємо очищений корінь імбиру. Якщо лишаються волокна — вибираємо. Знімаємо цедру з лимона.
  2. Молоко ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Знімаємо. Додаємо в молоко імбир та лимонну цедру і залишаємо на 15-20 хвилин
  3. Проціджуємо молоко. Яєчні жовтки збиваємо з цукром до білого стану. Додаємо борошно і перемішуємо
  4. Змішуємо молоко з яєчними жовтками. Ставимо на водяну баню. Постійно помішуючи, нагріваємо до загусання і вимикаємо вогонь
  5. Додаємо м’ятний лікер і добре перемішуємо. Переливаємо в контейнер і даємо суміші охолонути.
  6. Коли морозиво добре загусне, але ще не замерзне повністю, дістаємо його. Треба збити масу блендером і покласти в холодильник ще на 1-2 години.

Дуже смачно при подачі таке морозиво посипати тертим шоколадом. Також ми розповідали, як готувати ніжне полуничне желе.

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#Рецепт #Імбир #Морозиво #Десерт