Дуже простий рецепт: здивуйте близьких імбирним морозивом
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Прянощі надають десерту неймовірного присмаку
Ми розповідали, як готувати полуничне морозиво. Тепер ділимось незвичним рецептом десерту — з імбирем та лимонною цедрою.
Найкращий плюс домашнього морозива — ви точно знаєте, що туди поклали, і з яких продуктів воно приготоване. Рецептом поділились на Smachno.ua. З девайсів потрібен лише блендер.
Інгредієнти:
- Молоко незбиране — 600 г
- Цукор - 150 г
- Яєчні жовтки — 6 шт
- Борошно — 2 ч. л.
- Корінь імбиру, тертий — 30 г
- Цедра лимона — 1 ч.л.
- М'ятний лікер — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- На дрібній тертці натираємо очищений корінь імбиру. Якщо лишаються волокна — вибираємо. Знімаємо цедру з лимона.
- Молоко ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Знімаємо. Додаємо в молоко імбир та лимонну цедру і залишаємо на 15-20 хвилин
- Проціджуємо молоко. Яєчні жовтки збиваємо з цукром до білого стану. Додаємо борошно і перемішуємо
- Змішуємо молоко з яєчними жовтками. Ставимо на водяну баню. Постійно помішуючи, нагріваємо до загусання і вимикаємо вогонь
- Додаємо м’ятний лікер і добре перемішуємо. Переливаємо в контейнер і даємо суміші охолонути.
- Коли морозиво добре загусне, але ще не замерзне повністю, дістаємо його. Треба збити масу блендером і покласти в холодильник ще на 1-2 години.
Дуже смачно при подачі таке морозиво посипати тертим шоколадом. Також ми розповідали, як готувати ніжне полуничне желе.