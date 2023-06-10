Дуже простий рецепт: здивуйте близьких імбирним морозивом

Прянощі надають десерту неймовірного присмаку

Ми розповідали, як готувати полуничне морозиво. Тепер ділимось незвичним рецептом десерту — з імбирем та лимонною цедрою.

Найкращий плюс домашнього морозива — ви точно знаєте, що туди поклали, і з яких продуктів воно приготоване. Рецептом поділились на Smachno.ua. З девайсів потрібен лише блендер.

Інгредієнти:

Молоко незбиране — 600 г

Цукор - 150 г

Яєчні жовтки — 6 шт

Борошно — 2 ч. л.

Корінь імбиру, тертий — 30 г

Цедра лимона — 1 ч.л.

М'ятний лікер — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

На дрібній тертці натираємо очищений корінь імбиру. Якщо лишаються волокна — вибираємо. Знімаємо цедру з лимона. Молоко ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Знімаємо. Додаємо в молоко імбир та лимонну цедру і залишаємо на 15-20 хвилин Проціджуємо молоко. Яєчні жовтки збиваємо з цукром до білого стану. Додаємо борошно і перемішуємо Змішуємо молоко з яєчними жовтками. Ставимо на водяну баню. Постійно помішуючи, нагріваємо до загусання і вимикаємо вогонь Додаємо м’ятний лікер і добре перемішуємо. Переливаємо в контейнер і даємо суміші охолонути. Коли морозиво добре загусне, але ще не замерзне повністю, дістаємо його. Треба збити масу блендером і покласти в холодильник ще на 1-2 години.

Дуже смачно при подачі таке морозиво посипати тертим шоколадом. Також ми розповідали, як готувати ніжне полуничне желе.