Першим зметуть зі столу: неймовірний салат з дешевих крабових паличок
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Чудова закуска до святкового столу
Якщо ви вже готувати святковий салат "Хризантема", зверніть увагу на цей рецепт крабової закуски. Цей салат легкий та ніжний, більше схожий на торт.
Він простий в приготуванні, а поєднання продуктів припаде до смаку, напевно, кожному. Зазвичай до рецептів радять брати дорожчі палички, але цього разу ситуація інша — потрібні палички, які легко розгорнути, а з дорогими так зазвичай не вийде. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- крабові палички – 200 г
- сир – 150 г
- яйця – 4 шт
- часник – 2 зубчики
- майонез – 2,5 ст.л.
Приготування:
- Сир натираємо на середній тертці. Відварені яйця ділимо на білки та жовтки. Жовтки одразу натираємо до сиру. До них же додаємо часник, пропущений через прес, і майонез. Перемішуємо.
- Білок окремо натираємо на середній тертці. Крабові палички розгортаємо у пласт.
- Викладаємо на тарілку, зверху викладаємо начинку, розподіляємо її. Накриваємо другим шаром крабової палички. Злегка притискаємо, викладаємо начинку і розподіляємо рівномірно. Повторюємо, поки не закінчиться начинка.
- Зверху та з боків посипаємо салат тертим білком, прикрашаємо на свій смак. Його подають одразу після приготування.
Салат виходить ніжний, повітряний, а ще ефектний та смачний. Також ми розповідали, як приготувати закусочний рулет з грибочками.