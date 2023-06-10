Першим зметуть зі столу: неймовірний салат з дешевих крабових паличок

Чудова закуска до святкового столу

Якщо ви вже готувати святковий салат "Хризантема", зверніть увагу на цей рецепт крабової закуски. Цей салат легкий та ніжний, більше схожий на торт.

Він простий в приготуванні, а поєднання продуктів припаде до смаку, напевно, кожному. Зазвичай до рецептів радять брати дорожчі палички, але цього разу ситуація інша — потрібні палички, які легко розгорнути, а з дорогими так зазвичай не вийде. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

крабові палички – 200 г

сир – 150 г

яйця – 4 шт

часник – 2 зубчики

майонез – 2,5 ст.л.

Приготування:

Сир натираємо на середній тертці. Відварені яйця ділимо на білки та жовтки. Жовтки одразу натираємо до сиру. До них же додаємо часник, пропущений через прес, і майонез. Перемішуємо. Білок окремо натираємо на середній тертці. Крабові палички розгортаємо у пласт. Викладаємо на тарілку, зверху викладаємо начинку, розподіляємо її. Накриваємо другим шаром крабової палички. Злегка притискаємо, викладаємо начинку і розподіляємо рівномірно. Повторюємо, поки не закінчиться начинка. Зверху та з боків посипаємо салат тертим білком, прикрашаємо на свій смак. Його подають одразу після приготування.

Салат виходить ніжний, повітряний, а ще ефектний та смачний. Також ми розповідали, як приготувати закусочний рулет з грибочками.