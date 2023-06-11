Чипси з картопляної шкірки: рецепт закуски, яку діти будуть їсти кілограмами

Похрумтіти улюбленими чіпсами можна без шкоди для здоров’я

Перегляд улюбленого фільму або звичайні посиденьки з друзями дуже важко уявити без чипсів. Якщо не хочеться купувати магазинні снеки зі шкідливими добавками, на допомогу приходять домашні кришталики. Вони виходять неймовірно смачними, хрусткими й просто тануть у роті.

Чипси з картопляної шкірки — це найпростіший рецепт із цього коренеплоду, який тільки можна уявити. Приготувати їх за рецептом Shuba неймовірно просто, а в результаті у вас вийдуть смачні хрустики. Для ще смачнішого результату після обсмажування можна посипати їх сіллю, улюбленими спеціями або сиром, а подавати з медом. А щоб чипси були не такими жирними, ви можете приготувати їх у духовці: збризкуйте їх маслом, посипте щіпкою солі та запікайте при 180 ° C до золотистого кольору.

Як приготувати чипси з картопляної шкірки

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 600 г;

сіль до свого смаку;

олія соняшникова — 500 мл.

Спосіб приготування:

Очистьте щіточкою і добре промийте картоплю під проточною водою, висушіть. За допомогою картоплечистки зніміть шкірку. У вас повинні вийти смужки довжиною близько 6-7 см і шириною 2 см. Продовжуйте, доки не закінчиться картопля. Розкладіть шкірку на кухонний рушник, промокніть, щоб видалити зайву рідину. У каструлю налийте велику кількість олії та доведіть до температури 170-180°С. Картопляні шкірки обсмажуйте приблизно по 4-5 хвилин. Коли вони добре підрум’яняться, викладіть їх на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.

Перекладіть картопляні шкірки на блюдо і посипте щіпкою солі. Подавайте гарнір гарячим, додавши улюблений соус або мед.