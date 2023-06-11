Омлетний торт: рецепт з цибулею та часником, після якого нічого не буде страшно
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Звичайний омлет вам здаватиметься нудним
Психологи кажуть, що хоча б годину на день ти маєш робити щось приємне. Ми пропонуємо починати з самого ранку і готувати смачні сніданки.
Омлетним тортом з овочами за рецептом "Гола правда" ви захочете балувати себе щоранку. Начебто нескладна в приготуванні страва, але такий омлет виглядає дуже святково. Беремо продукти та пробуємо готувати!
Як приготувати торт з овочами
Інгредієнти:
- гілочки петрушки – 4 шт.;
- кабачок – 500 г;
- товчений часник – 2 зубчики;
- яйце – 12 шт.;
- перець солодкий червоний – 2 шт.;
- мелений мускатний горіх – 1 ч. л.;
- стебла зеленої цибулі – 4 шт.;
- сіль на свій смак
- олія рослинна – 4 ст. л.
Спосіб приготування:
- Вимити перці, покласти у форму для запікання та поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хв. Дати перцям охолонути. Потім зняти шкірку та видалити серцевину. М’якуш тонко нарізати.
- Кабачок очистити, розрізати навпіл і видалити насіння. Нарізати шинок маленькими кубиками. Зелену цибулю та петрушку вимити, обсушити та дрібно порізати. Часник очистити та подрібнити.
- Збити 4 яйця з цибулею, петрушкою, часником, дрібкою мускатного горіха, сіллю та перцем.
- На сковороді розігріти 1 ст. л. рослинної олії та влити збиті яйця. Через півтори хвилини перекласти готовий омлет на паперовий рушник.
- Збити ще 4 яйця зі шматочками перцю та спеціями. Смажити на 1 ст. л. олії півтори хвилини
- Укласти другий омлет на перший.
- Розігріти олію й обсмажити кабачки 5 хвилин. Збити яйця зі спеціями, вилити в сковороду з кабачками та готувати півтори хвилини. Перевернути на інший бік.
- Перекласти всі омлети у форму шарами. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин
Дати трохи охолонути, вийняти з|із| форми, порізати порційними шматками і подати разом з улюбленим соусом до столу. Смачного!