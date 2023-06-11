Для такої вермішелі борошно не знадобиться: рецепт незвичайної овочевої локшини
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Десять хвилин — і вечеря готова!
Для легкої вечері або гарніру на обід чудовим варіантом буде локшина з кабачків. Це не макаронний виріб, а тонко нарізані кабачки, які нагадують спагеті та стануть чудовою альтернативою борошняній пасті.
Shuba радить для її приготування вибирати молоді кабачки невеликого розміру — вони м’якші і будуть найсмачнішими. Щоб зробити кабачкову локшину, можна скористатися овочерізкою або просто подрібнити соломкою кабачки. Яскравий колір і хрумка структура спагетті привернуть увагу ваших близьких.
Як приготувати кабачкові спагеті
Інгредієнти на 2 порції:
- кабачки — 3 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- оливкова олія — 30 мл;
- базилік — 20 г;
- сік лимонний – 15 мл;
- сіль, перець чорний мелений, горіхи кедрові — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Вимийте кабачки та наріжте тонко, як спагеті. Моркву почистьте та натріть на дрібній тертці. Подрібніть часник.
- Розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте часник, кабачки та моркву, перемішайте і смажте 5 хвилин.
- Посоліть, додайте перець та кедрові горіхи. Смажте ще 3 хвилини.
- Викладіть на тарілки, збризкайте лимонним соком та маслом за бажанням, прикрасьте листям базиліка та подавайте.
А дітям дуже сподобаються неймовірні кабачкові палички. Такий хрумкий гарнір замінить картоплю фрі.