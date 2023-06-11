Для такої вермішелі борошно не знадобиться: рецепт незвичайної овочевої локшини

Десять хвилин — і вечеря готова!

Для легкої вечері або гарніру на обід чудовим варіантом буде локшина з кабачків. Це не макаронний виріб, а тонко нарізані кабачки, які нагадують спагеті та стануть чудовою альтернативою борошняній пасті.

Shuba радить для її приготування вибирати молоді кабачки невеликого розміру — вони м’якші і будуть найсмачнішими. Щоб зробити кабачкову локшину, можна скористатися овочерізкою або просто подрібнити соломкою кабачки. Яскравий колір і хрумка структура спагетті привернуть увагу ваших близьких.

Як приготувати кабачкові спагеті

Інгредієнти на 2 порції:

кабачки — 3 шт.;

морква — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

оливкова олія — 30 мл;

базилік — 20 г;

сік лимонний – 15 мл;

сіль, перець чорний мелений, горіхи кедрові — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Вимийте кабачки та наріжте тонко, як спагеті. Моркву почистьте та натріть на дрібній тертці. Подрібніть часник. Розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте часник, кабачки та моркву, перемішайте і смажте 5 хвилин. Посоліть, додайте перець та кедрові горіхи. Смажте ще 3 хвилини. Викладіть на тарілки, збризкайте лимонним соком та маслом за бажанням, прикрасьте листям базиліка та подавайте.

А дітям дуже сподобаються неймовірні кабачкові палички. Такий хрумкий гарнір замінить картоплю фрі.