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Для такої вермішелі борошно не знадобиться: рецепт незвичайної овочевої локшини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кабачкова локшина — смачний привід для подиву
Кабачкова локшина — смачний привід для подиву. Фото shuba.life

Десять хвилин — і вечеря готова!

Для легкої вечері або гарніру на обід чудовим варіантом буде локшина з кабачків. Це не макаронний виріб, а тонко нарізані кабачки, які нагадують спагеті та стануть чудовою альтернативою борошняній пасті.

Shuba радить для її приготування вибирати молоді кабачки невеликого розміру — вони м’якші і будуть найсмачнішими. Щоб зробити кабачкову локшину, можна скористатися овочерізкою або просто подрібнити соломкою кабачки. Яскравий колір і хрумка структура спагетті привернуть увагу ваших близьких.

Як приготувати кабачкові спагеті

Інгредієнти на 2 порції:

  • кабачки — 3 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • оливкова олія — 30 мл;
  • базилік — 20 г;
  • сік лимонний – 15 мл;
  • сіль, перець чорний мелений, горіхи кедрові — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Вимийте кабачки та наріжте тонко, як спагеті. Моркву почистьте та натріть на дрібній тертці. Подрібніть часник.
  2. Розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте часник, кабачки та моркву, перемішайте і смажте 5 хвилин.
  3. Посоліть, додайте перець та кедрові горіхи. Смажте ще 3 хвилини.
  4. Викладіть на тарілки, збризкайте лимонним соком та маслом за бажанням, прикрасьте листям базиліка та подавайте.

А дітям дуже сподобаються неймовірні кабачкові палички. Такий хрумкий гарнір замінить картоплю фрі.

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#Рецепт #Кабачки #Локшина #Готуємо вдома