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Як зайняти дітей на час: просто приготуйте їм пиріжки за цим рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Тістечка з сиром завжди врятують від голоду
Тістечка з сиром завжди врятують від голоду. Фото babusyni-retsepty

Простий спосіб нагодувати всю родину

Правильне харчування – це дуже добре. Але ж іноді й хочеться з’їсти щось дуже смачне та калорійне, правда?

Саме тому пропонуємо вам приготувати смачні пиріжки за "Бабусиними рецептами". Ви точно їх їстимете із задоволенням і скільки б не пробували зупинитися, у вас це не вийде!

Як приготувати пиріжки з сиру

Інгредієнти:

  • сир домашній – 350 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • цедра лимона – за бажанням;
  • сметана – 1 ст. л.
  • яблуко – 1 шт.;
  • борошно — 250 р.;
  • розпушувач – 1 ч. л. (можна замінити на соду);
  • цукор – 2 ст.л + кориця – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. У велику миску викладаємо сир, розбиваємо яйце, додаємо цукор, сметану, сіль, цедру лимона (за бажанням) і добре розмішуємо.
  2. Яблуко ріжемо на дрібні кубики і викладаємо в основну масу, розмішуємо.
  3. Через сито висипаємо частинами борошно і розмішуємо.
  4. Наприкінці додаємо розпушувач, формуємо кульку та перекладаємо на стіл.
  5. Скочуємо в ковбасу і ріжемо на чотири шматки. Зі шматочків формуємо джгут і ріжемо його на однакові брусочки. Обсмажуємо їх у розпеченій сковороді з олією на невеликому вогні, з кожного боку до золотистої скоринки.
  6. У мисці змішуємо цукор з корицею та обвалюємо готові пиріжки.

А тепер готуйте улюблену каву чи чай та насолоджуйтесь! Смачного!

Теги:
#Рецепт #Сир #Пиріжки #Готуємо вдома