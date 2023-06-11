Як зайняти дітей на час: просто приготуйте їм пиріжки за цим рецептом

Простий спосіб нагодувати всю родину

Правильне харчування – це дуже добре. Але ж іноді й хочеться з’їсти щось дуже смачне та калорійне, правда?

Саме тому пропонуємо вам приготувати смачні пиріжки за "Бабусиними рецептами". Ви точно їх їстимете із задоволенням і скільки б не пробували зупинитися, у вас це не вийде!

Як приготувати пиріжки з сиру

Інгредієнти:

сир домашній – 350 г;

яйце – 1 шт.;

сіль — щіпка;

цукор – 2 ст. л.;

цедра лимона – за бажанням;

сметана – 1 ст. л.

яблуко – 1 шт.;

борошно — 250 р.;

розпушувач – 1 ч. л. (можна замінити на соду);

цукор – 2 ст.л + кориця – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

У велику миску викладаємо сир, розбиваємо яйце, додаємо цукор, сметану, сіль, цедру лимона (за бажанням) і добре розмішуємо. Яблуко ріжемо на дрібні кубики і викладаємо в основну масу, розмішуємо. Через сито висипаємо частинами борошно і розмішуємо. Наприкінці додаємо розпушувач, формуємо кульку та перекладаємо на стіл. Скочуємо в ковбасу і ріжемо на чотири шматки. Зі шматочків формуємо джгут і ріжемо його на однакові брусочки. Обсмажуємо їх у розпеченій сковороді з олією на невеликому вогні, з кожного боку до золотистої скоринки. У мисці змішуємо цукор з корицею та обвалюємо готові пиріжки.

А тепер готуйте улюблену каву чи чай та насолоджуйтесь! Смачного!