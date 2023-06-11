Як зайняти дітей на час: просто приготуйте їм пиріжки за цим рецептом
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Простий спосіб нагодувати всю родину
Правильне харчування – це дуже добре. Але ж іноді й хочеться з’їсти щось дуже смачне та калорійне, правда?
Саме тому пропонуємо вам приготувати смачні пиріжки за "Бабусиними рецептами". Ви точно їх їстимете із задоволенням і скільки б не пробували зупинитися, у вас це не вийде!
Як приготувати пиріжки з сиру
Інгредієнти:
- сир домашній – 350 г;
- яйце – 1 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукор – 2 ст. л.;
- цедра лимона – за бажанням;
- сметана – 1 ст. л.
- яблуко – 1 шт.;
- борошно — 250 р.;
- розпушувач – 1 ч. л. (можна замінити на соду);
- цукор – 2 ст.л + кориця – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- У велику миску викладаємо сир, розбиваємо яйце, додаємо цукор, сметану, сіль, цедру лимона (за бажанням) і добре розмішуємо.
- Яблуко ріжемо на дрібні кубики і викладаємо в основну масу, розмішуємо.
- Через сито висипаємо частинами борошно і розмішуємо.
- Наприкінці додаємо розпушувач, формуємо кульку та перекладаємо на стіл.
- Скочуємо в ковбасу і ріжемо на чотири шматки. Зі шматочків формуємо джгут і ріжемо його на однакові брусочки. Обсмажуємо їх у розпеченій сковороді з олією на невеликому вогні, з кожного боку до золотистої скоринки.
- У мисці змішуємо цукор з корицею та обвалюємо готові пиріжки.
А тепер готуйте улюблену каву чи чай та насолоджуйтесь! Смачного!