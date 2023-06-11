Жодного дня без цього салату: простий рецепт всього з трьох інгредієнтів
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Швидко, смачно і вітамінно — це про цю страву
Коли особливо гостро відчувається нестача вітамінів, їх дуже просто заповнити. Головне – приготувати страву із сезонних продуктів.
Сьогодні пропонуємо вам приготувати корисний, смачний і швидкий морквяний салат за "Бабусиними рецептами". Така проста, але смачна закуска підійде всього з трьох інгредієнтів, вам знадобиться для приготування вечері та знадобиться при підготовці святкового столу. На приготування салату йде зовсім небагато часу, і це стане однією з основних його переваг.
Як приготувати морквяний салат
Інгредієнти:
- морква – 3 шт.;
- ананас — 1 шт.;
- сир твердий – 50 г;
- часник – 2 зубчики;
- майонез – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Очищаємо моркву від верхнього брудного шару та натираємо на великій тертці. Ананас очищаємо від лусочок, нарізаємо маленькими кубиками.
- Натираємо на дрібній тертці сир, змішуємо в одній тарі з морквою та ананасом. Пропускаємо через прес зубчики часнику, додаємо до салату.
- Заправляємо салат майонезом та ретельно перемішуємо. Сіль використовуємо за бажанням – майонез надасть трохи солоного смаку.
- Можете прикрасити салат подрібненим арахісом.
А майонез ви можете замінити сметаною або кориснішою заправкою, приготовленою власноруч. Смачного!