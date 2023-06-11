Сумніватиметеся, чи готували взагалі: булочки за цим рецептом розлетяться миттєво.

З цим рецептом ви забудете про інших!

Що може бути смачніше за повітряну випічку, яка буквально тане в роті? Мабуть, тільки булочки, виготовлені своїми руками.

За всіх стереотипів готувати цей простий десерт зовсім нескладно. Для випікання повітряних булочок за рецептом "1 хвилина" потрібно небагато часу та мінімум зусиль.

Як приготувати повітряні булочки?

Інгредієнти:

185 мл молока;

3 г сухих дріжджів;

250 г борошна;

30 г цукру;

3 г солі;

20 г вершкового масла;

40 г чорного шоколаду;

40 г білого шоколаду для глазурі.

Спосіб приготування:

Розчиніть дріжджі у теплому молоці. Просійте необхідну кількість борошна та додайте цукор. Влийте в муку молоко з дріжджами і почніть замішувати тісто, додайте вершкове масло кімнатної температури. З|із| тесту сформуйте кулю і перекладіть в окрему тарілку, накрийте харчовою плівкою. Залишіть, доки воно не підніметься вдвічі. Розділіть на 16 рівних частин, сформуйте кульки та викладіть у застелену пергаментом форму для випічки. Залишіть ще півгодини, щоб тісто вдруге піднялося. Випікайте булочки 17 хвилин у попередньо розігрітій до 150 градусів духовці та залиште остигати. Розтопіть два види шоколаду та полийте зверху.

А щоб булочки довго не черствіли, додайте лише один інгредієнт. Смачного!